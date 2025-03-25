https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/valilik-duyurdu-istanbulda-bazi-metro-hatlari-kapatildi-1094857417.html
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T21:00+0300
2025-03-25T21:00+0300
2025-03-25T21:00+0300
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İstanbul'da M2 metro hattının Taksim ve Şişhane İstasyonları ile Füniküler hattı kapatıldı.İstanbul Valiliği'nin kararıyla, şehrin en işlek ulaşım hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Metro İstanbul yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği'nin 25.03.2025 tarihli kararı gereğince, güvenlik gerekçesiyle söz konusu istasyon ve hatlar geçici süreyle hizmet dışıdır" ifadelerini kullandı. Metro seferleri ise bu istasyonlara uğramadan devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/belediye-otobusune-bindigi-icin-tepki-goren-unlu-oyuncu-bade-iscil-isyan-etti-neden-hakir-goruldu--1094851763.html
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i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, yolcu, yolcu treni
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, metro, metro hattı, metro i̇stanbul aş, yolcu, yolcu treni
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı kaldı. Metro İstanbul yaptığı açıklamada, araçların bu istasyonlarda durmayarak seferlerine devam edeceğini belirtti.
İstanbul'da M2 metro hattının Taksim ve Şişhane İstasyonları ile Füniküler hattı kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla, şehrin en işlek ulaşım hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Metro İstanbul yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği'nin 25.03.2025 tarihli kararı gereğince, güvenlik gerekçesiyle söz konusu istasyon ve hatlar geçici süreyle hizmet dışıdır" ifadelerini kullandı. Metro seferleri ise bu istasyonlara uğramadan devam edecek.