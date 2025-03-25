https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/valilik-duyurdu-istanbulda-bazi-metro-hatlari-kapatildi-1094857417.html

Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı

Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı metro hatları kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da M2 metro hattının Taksim ve Şişhane İstasyonları ile Füniküler hattı kapatıldı.İstanbul Valiliği'nin kararıyla, şehrin en işlek ulaşım hatlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Metro İstanbul yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada "İstanbul Valiliği'nin 25.03.2025 tarihli kararı gereğince, güvenlik gerekçesiyle söz konusu istasyon ve hatlar geçici süreyle hizmet dışıdır" ifadelerini kullandı. Metro seferleri ise bu istasyonlara uğramadan devam edecek.

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