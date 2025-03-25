https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/belediye-otobusune-bindigi-icin-tepki-goren-unlu-oyuncu-bade-iscil-isyan-etti-neden-hakir-goruldu--1094851763.html
Belediye otobüsüne bindiği için tepki gören ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti: 'Neden hakir görüldü'
Belediye otobüsüne bindiği için tepki gören ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti: 'Neden hakir görüldü'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Bade İşçil, Bebek'te belediye otobüsüne binerken çekilen fotoğraflarına bazı kişilerin kötü yorum yorum yapmasına tepki gösterdi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T16:58+0300
2025-03-25T16:58+0300
2025-03-25T16:58+0300
yaşam
bade i̇şçil
belediye otobüsü
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Oyuncu Bade İşçil geçtiğimiz günlerde belediye otobüsüne binerken görüntülenmişti. Bu görüntülerle ilgili sosyal medyada hakkında çok sayıda yorum yapılmasına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım?" diyerek isyan etti. Yorumlara kayıtsız kalamadıBir röportajında 'uzun zamandır çalışmıyorum.13 yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum. Hiç lüks alışveriş yapmıyorum' sözleriyle gündem olan oyuncu Bade İşçil'in Bebek'te belediye otobüsüne bindiği görüntülerine sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" diyerek yorumlarda bulundu. İşçil, konuyla ilgili sosyal medyasından bir açıklama yapma gereği duyarak şu ifadeleri kullandı: "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcandan-uzucu-haber-beyin-kanamasi-agir-ve-kalici-hasarlara-yol-acti-1094804665.html
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bade i̇şçil, belediye otobüsü
bade i̇şçil, belediye otobüsü
Belediye otobüsüne bindiği için tepki gören ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti: 'Neden hakir görüldü'
Ünlü oyuncu Bade İşçil, Bebek'te belediye otobüsüne binerken çekilen fotoğraflarına bazı kişilerin kötü yorum yorum yapmasına tepki gösterdi.
Oyuncu Bade İşçil geçtiğimiz günlerde belediye otobüsüne binerken görüntülenmişti. Bu görüntülerle ilgili sosyal medyada hakkında çok sayıda yorum yapılmasına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım?" diyerek isyan etti.
Yorumlara kayıtsız kalamadı
Bir röportajında 'uzun zamandır çalışmıyorum.13 yıldır aynı ayakkabıyı giyiyorum. Hiç lüks alışveriş yapmıyorum' sözleriyle gündem olan oyuncu Bade İşçil'in Bebek'te belediye otobüsüne bindiği görüntülerine sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" diyerek yorumlarda bulundu. İşçil, konuyla ilgili sosyal medyasından bir açıklama yapma gereği duyarak şu ifadeleri kullandı:
"Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."