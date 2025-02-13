https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yuzunde-yaniklar-olusan-yildiz-tilbe-sac-boyasi-gercegini-acikladi-1093627933.html
Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe saç boyası gerçeğini açıkladı
Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe saç boyası gerçeğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Saçlarını boyadıktan sonra kimyasal yanık geçiren Yıldız Tilbe, yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" diyerek... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T11:09+0300
2025-02-13T11:09+0300
2025-02-13T11:09+0300
yaşam
yıldız tilbe
saç boyası
yanık
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzündeki yanıkların net şekilde göründüğü fotoğrafları paylaşarak yaşadığı durumu anlattı.Tilbe, yaşadığı sağlık sorununun ardından hayranlarına şu mesajı verdi:"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, hayranları ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.Tilbe, gelen destek mesajlarına teşekkür ederken sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Doktora gittiğini belirten sanatçı, tedavi süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun."Tilbe’nin paylaşımına birçok hayranı destek verirken, kimyasal saç boyalarının güvenilirliği konusundaki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.Yanıkların sebebi belli oldu: 'Boya kötüymüş'Ünlü sanatçının yüzündeki yanıkların sebebiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oluştuğu öne sürülmüştü. Ancak sanatçı, bu iddiaları net bir dille yalanladı.2. Sayfa programında yer alan habere göre Tilbe, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:"Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html
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yıldız tilbe, saç boyası, yanık
yıldız tilbe, saç boyası, yanık
Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe saç boyası gerçeğini açıkladı
Saçlarını boyadıktan sonra kimyasal yanık geçiren Yıldız Tilbe, yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" diyerek isyan eden sanatçı, yanıkların nedeninin "kötü bir boya" olduğunu açıkladı. Tilbe, başka kadınlarında bu boya nedeniyle aynı sorunu yaşadığını ifade etti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzündeki yanıkların net şekilde göründüğü fotoğrafları paylaşarak yaşadığı durumu anlattı.
Tilbe, yaşadığı sağlık sorununun ardından hayranlarına şu mesajı verdi:
"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."
Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, hayranları ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.
Tilbe, gelen destek mesajlarına teşekkür ederken sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Doktora gittiğini belirten sanatçı, tedavi süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun."
Tilbe’nin paylaşımına birçok hayranı destek verirken, kimyasal saç boyalarının güvenilirliği konusundaki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
Yanıkların sebebi belli oldu: 'Boya kötüymüş'
Ünlü sanatçının yüzündeki yanıkların sebebiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oluştuğu öne sürülmüştü. Ancak sanatçı, bu iddiaları net bir dille yalanladı.
2. Sayfa programında yer alan habere göre Tilbe, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:
"Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş."