https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yuzunde-yaniklar-olusan-yildiz-tilbe-sac-boyasi-gercegini-acikladi-1093627933.html

Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe saç boyası gerçeğini açıkladı

Yüzünde yanıklar oluşan Yıldız Tilbe saç boyası gerçeğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Saçlarını boyadıktan sonra kimyasal yanık geçiren Yıldız Tilbe, yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim" diyerek... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T11:09+0300

2025-02-13T11:09+0300

2025-02-13T11:09+0300

yaşam

yıldız tilbe

saç boyası

yanık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093371764_0:664:1607:1568_1920x0_80_0_0_53a64da6fab30d309e2881d0d3009fd2.jpg

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzündeki yanıkların net şekilde göründüğü fotoğrafları paylaşarak yaşadığı durumu anlattı.Tilbe, yaşadığı sağlık sorununun ardından hayranlarına şu mesajı verdi:"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, hayranları ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.Tilbe, gelen destek mesajlarına teşekkür ederken sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Doktora gittiğini belirten sanatçı, tedavi süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun."Tilbe’nin paylaşımına birçok hayranı destek verirken, kimyasal saç boyalarının güvenilirliği konusundaki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.Yanıkların sebebi belli oldu: 'Boya kötüymüş'Ünlü sanatçının yüzündeki yanıkların sebebiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Tilbe'nin saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oluştuğu öne sürülmüştü. Ancak sanatçı, bu iddiaları net bir dille yalanladı.2. Sayfa programında yer alan habere göre Tilbe, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:"Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum ama bu kötüymüş."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız tilbe, saç boyası, yanık