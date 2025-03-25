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Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım
Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ercan Saatçi, sosyal medyasından ilk kez paylaşım yaptı, durumunu anlattı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:32+0300
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yaşam
ercan saatçi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra ilk kez sosyal medyasından paylaşım yaptı. Saatçi, 'dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim' derken, hayranlarından da 'geçmiş olsun' mesajları geldi. Ünlü sanatçı Ercan Saatçi, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Saatçi, çıkarıldığı adli hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saatçi ilk sosyal medya paylaşımını yaparak şu ifadeleri kullandı:Geçmiş olsun mesajları yağdıSanatçının paylaşımının altına da çok sayıda hayranı ve meslektaşı 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti.
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ercan saatçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı
ercan saatçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı

Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım

11:32 25.03.2025
Ercan Saatçi
Ercan Saatçi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ercan Saatçi, sosyal medyasından ilk kez paylaşım yaptı, durumunu anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra ilk kez sosyal medyasından paylaşım yaptı. Saatçi, 'dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim' derken, hayranlarından da 'geçmiş olsun' mesajları geldi.
Ünlü sanatçı Ercan Saatçi, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Saatçi, çıkarıldığı adli hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saatçi ilk sosyal medya paylaşımını yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım."

Geçmiş olsun mesajları yağdı

Sanatçının paylaşımının altına da çok sayıda hayranı ve meslektaşı 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti.
Ercan Saatçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı
19 Mart, 08:26
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