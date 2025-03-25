https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-ercan-saatciden-gozalti-sonrasi-ilk-paylasim--1094836040.html

Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım

Ünlü sanatçı Ercan Saatçi'den gözaltı sonrası ilk paylaşım

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Ercan Saatçi, sosyal medyasından ilk kez paylaşım yaptı, durumunu anlattı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:32+0300

2025-03-25T11:32+0300

2025-03-25T11:32+0300

yaşam

ercan saatçi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra ilk kez sosyal medyasından paylaşım yaptı. Saatçi, 'dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim' derken, hayranlarından da 'geçmiş olsun' mesajları geldi. Ünlü sanatçı Ercan Saatçi, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Saatçi, çıkarıldığı adli hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saatçi ilk sosyal medya paylaşımını yaparak şu ifadeleri kullandı:Geçmiş olsun mesajları yağdıSanatçının paylaşımının altına da çok sayıda hayranı ve meslektaşı 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sanatci-ercan-saatci-gozaltina-alindi-1094641346.html

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Sputnik Türkiye

ercan saatçi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı