https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sanatci-ercan-saatci-gozaltina-alindi-1094641346.html

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Ercan Saatçi'nin gözaltına alındığı duyuruldu. Saatçi'nin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T08:26+0300

2025-03-19T08:26+0300

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ercan saatçi

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Sanatçı Ercan Saatçi'nin gözaltına alındığı bildirildi. Saatçi'nin gözaltına alınmasıyla birlikte hayatı ve kariyeri merak ediliyor.Ercan Saatçi kimdir?Ercan Saatçi, 13 Mart 1968'de İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda tamamladı ve bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde sürdürdü. Bu süreçte, Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı ve okulun müzik grubunu kurarak liselerarası müzik yarışmalarına katıldı.1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adlı müzik grubunu kurarak çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. 1988'de, lise arkadaşı Yavuz Çetin ile besteledikleri "I Will Cry" şarkısıyla Hey Dergisi'nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken, TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı ve İTÜ kampüslerinde düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." adlı şarkısıyla birincilik elde etti.1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncü oldu. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Bunun yanı sıra, Grup Vitamin'i de kurarak iki albüm çıkardı. Müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan Saatçi, birincilik ve ikincilik ödülleriyle birlikte dört kez Hürriyet Altın Kelebek, iki kez Hey Dergisi ödülü kazandı. Ayrıca, birçok TV ve radyoda "Yılın Şarkısı", "Yılın Şarkı Sözü" ve "Yılın Grubu" ödüllerine layık görüldü.Saatçi, televizyon dünyasında da aktif rol aldı. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar, 2006'da Star Avı, 2008'de ise Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile jüri üyeliği yaptı. 2007 yılında General Mobile ile yaptığı anlaşma kapsamında, firmanın zil seslerini besteledi.Özel hayatında, Gülümsün Özkök ile olan evliliği 14 Ekim 2009'da sona erdi. İki çocuk babasıdır.2020 yılında, Kanal D’de başlayan ve daha sonra YouTube’a taşınan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2022-2023 yıllarında ise programı kendi evinde çekerek ünlü konuklarla şarkılar seslendirdi.

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