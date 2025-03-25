https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tmsf-maydonoz-donerin-8-aracini-satisa-cikardi-muhammen-bedel-22-milyonu-geciyor-1094853434.html

TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı: Muhammen bedel 22 milyonu geçiyor

TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı: Muhammen bedel 22 milyonu geçiyor

Sputnik Türkiye

TMSF, FETÖ soruşturması sonucunda kayyum atanan Maydanoz Döner'e ait sekiz aracı satışa çıkardı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T17:26+0300

2025-03-25T17:26+0300

2025-03-25T17:26+0300

ekonomi̇

tmsf

maydonoz döner

fetö

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'ya ait 8 araç satışa çıkarıldı. Araçlar için toplam 22 milyon 705 bin muhammen bedel belirlenirken, teklif vermek için son gün 7 Nisan olarak açıklandı. TMSF internet sitesinde yer alan açıklamaya göre satışa çıkan araçlar arasında bir adet FİAT Egea, bir adet Renault Clio, 2 adet Volvo S90, 2 adet BMW 520i ve 2 ader Mercedes E200D model araç bulunuyor. 2022 ve 2023 model olan araçlar için KDV dahil toplam muhammen bedeli ise 22 milyon 705 bin lira belirlendi. Ne olmuştu?FETÖ soruşturması sonucunda Maydonoz Gıda'ya kayyum atanmış ve 126 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/62-milyon-tllik-para-akisi-masak-raporunda-maydonoz-doner-genel-mudurunun-ifadesi-ortaya-cikti-1094031436.html

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tmsf, maydonoz döner, fetö