https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tmsf-maydonoz-donerin-8-aracini-satisa-cikardi-muhammen-bedel-22-milyonu-geciyor-1094853434.html
TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı: Muhammen bedel 22 milyonu geçiyor
TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı: Muhammen bedel 22 milyonu geçiyor
Sputnik Türkiye
TMSF, FETÖ soruşturması sonucunda kayyum atanan Maydanoz Döner'e ait sekiz aracı satışa çıkardı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T17:26+0300
2025-03-25T17:26+0300
2025-03-25T17:26+0300
ekonomi̇
tmsf
maydonoz döner
fetö
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'ya ait 8 araç satışa çıkarıldı. Araçlar için toplam 22 milyon 705 bin muhammen bedel belirlenirken, teklif vermek için son gün 7 Nisan olarak açıklandı. TMSF internet sitesinde yer alan açıklamaya göre satışa çıkan araçlar arasında bir adet FİAT Egea, bir adet Renault Clio, 2 adet Volvo S90, 2 adet BMW 520i ve 2 ader Mercedes E200D model araç bulunuyor. 2022 ve 2023 model olan araçlar için KDV dahil toplam muhammen bedeli ise 22 milyon 705 bin lira belirlendi. Ne olmuştu?FETÖ soruşturması sonucunda Maydonoz Gıda'ya kayyum atanmış ve 126 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/62-milyon-tllik-para-akisi-masak-raporunda-maydonoz-doner-genel-mudurunun-ifadesi-ortaya-cikti-1094031436.html
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tmsf, maydonoz döner, fetö
tmsf, maydonoz döner, fetö
TMSF, Maydonoz Döner'in 8 aracını satışa çıkardı: Muhammen bedel 22 milyonu geçiyor
TMSF, FETÖ soruşturması sonucunda kayyum atanan Maydanoz Döner'e ait sekiz aracı satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'ya ait 8 araç satışa çıkarıldı. Araçlar için toplam 22 milyon 705 bin muhammen bedel belirlenirken, teklif vermek için son gün 7 Nisan olarak açıklandı.
TMSF internet sitesinde yer alan açıklamaya göre satışa çıkan araçlar arasında bir adet FİAT Egea, bir adet Renault Clio, 2 adet Volvo S90, 2 adet BMW 520i ve 2 ader Mercedes E200D model araç bulunuyor. 2022 ve 2023 model olan araçlar için KDV dahil toplam muhammen bedeli ise 22 milyon 705 bin lira belirlendi.
FETÖ soruşturması sonucunda Maydonoz Gıda'ya kayyum atanmış ve 126 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.