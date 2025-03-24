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Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?
Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2.82 yükselişle 9 bin 299.36 puana ulaşarak rekor kırdı. Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'lik artışla günün en fazla... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T19:41+0300
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BIST 100 endeksi, bugün yüzde 2.82'lik artışla 9 bin 299.36 puana ulaşarak günü yükselişle kapattı.Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'le en fazla kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 0.67 kayıpla en çok değer kaybeden oldu. Küresel piyasalarda ise ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler etkisini sürdürdü. Borsada günün en çok yükselen hisseleri hangisi?
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borsa i̇stanbul, borsa, borsa i̇stanbul yerleşkesi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, borsa i̇stanbul endeksi, borsa piyasası ve i̇şletme enstitüsü, menkul kıymetler ve borsa komisyonu, fiziki altın destekli borsa fonu
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Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?

19:41 24.03.2025
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2.82 yükselişle 9 bin 299.36 puana ulaşarak rekor kırdı. Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'lik artışla günün en fazla kazandıranı olurken, işlem hacmi 183.4 milyar lirayı buldu. Analistler, yurt içi ve yurt dışı ekonomik verilerin önümüzdeki günlerde piyasa hareketlerini belirleyeceğini ifade etti.
BIST 100 endeksi, bugün yüzde 2.82'lik artışla 9 bin 299.36 puana ulaşarak günü yükselişle kapattı.
Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'le en fazla kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 0.67 kayıpla en çok değer kaybeden oldu. Küresel piyasalarda ise ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler etkisini sürdürdü.

Borsada günün en çok yükselen hisseleri hangisi?

1.
YBTAS
2.
BALSU
3.
SNKRN
4.
EMNIS
5.
DURDO
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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