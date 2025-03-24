https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-hangi-hisseler-deger-kazandi-1094823059.html

Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?

Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2.82 yükselişle 9 bin 299.36 puana ulaşarak rekor kırdı. Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'lik artışla günün en fazla... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T19:41+0300

2025-03-24T19:41+0300

2025-03-24T19:41+0300

ekonomi̇

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BIST 100 endeksi, bugün yüzde 2.82'lik artışla 9 bin 299.36 puana ulaşarak günü yükselişle kapattı.Ulaştırma sektörü yüzde 5.51'le en fazla kazandıran sektör olurken, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 0.67 kayıpla en çok değer kaybeden oldu. Küresel piyasalarda ise ABD'nin tarife politikalarına dair belirsizlikler etkisini sürdürdü. Borsada günün en çok yükselen hisseleri hangisi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/spk-25-nisan-2025-tarihi-seans-sonuna-kadar-borsa-istanbul-as-pay-piyasalarinda-aciga-satis-1094799865.html

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Sputnik Türkiye

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