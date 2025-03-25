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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T17:35+0300
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gıda enflasyonu
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta değerlendirmelerde bulundu.TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin döviz talebine ilişkin yaptığı açıklamada, piyasa volatilitesi ve Türk lirasının getirisine bağlı olarak talebin değiştiğini ifade etti. İlk etapta döviz talebinde bir artış yaşandığını ancak kur oynaklığının azalması ve TL getirilerinin yükselmesiyle talebin gerilediğini belirtti.Karahan, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin kura bağlı olmadığını vurgulayarak, arz ve talep yönlü faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, döviz sepetinde aylık bazda yüzde 4 civarında değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 30-40 civarında hesaplanabileceğini ifade etti.'Dezenflasyon stratejisi kura bağlı değil'Yabancı yatırımcılara web konferans üzerinden konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:
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fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, enflasyonla topyekun mücadele programı, enflasyon rakamları

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz

17:35 25.03.2025 (güncellendi: 17:36 25.03.2025)
© AA / Mehmet Murat ÖnelTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen telekonferans görüşmesine katıldı. Toplantıda, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler ve piyasa dinamikleri ele alındı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta değerlendirmelerde bulundu.
TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin döviz talebine ilişkin yaptığı açıklamada, piyasa volatilitesi ve Türk lirasının getirisine bağlı olarak talebin değiştiğini ifade etti. İlk etapta döviz talebinde bir artış yaşandığını ancak kur oynaklığının azalması ve TL getirilerinin yükselmesiyle talebin gerilediğini belirtti.
Karahan, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin kura bağlı olmadığını vurgulayarak, arz ve talep yönlü faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, döviz sepetinde aylık bazda yüzde 4 civarında değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 30-40 civarında hesaplanabileceğini ifade etti.

'Dezenflasyon stratejisi kura bağlı değil'

Yabancı yatırımcılara web konferans üzerinden konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:
Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır. TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı
17:14
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