https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tcmb-baskani-karahan-enflasyonda-daha-iyi-sonuclar-gorecegiz-1094853762.html

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T17:35+0300

2025-03-25T17:35+0300

2025-03-25T17:36+0300

ekonomi̇

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

dolar/tl

enflasyonla topyekün mücadele

enflasyon

gıda enflasyonu

hiper enflasyon

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta değerlendirmelerde bulundu.TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin döviz talebine ilişkin yaptığı açıklamada, piyasa volatilitesi ve Türk lirasının getirisine bağlı olarak talebin değiştiğini ifade etti. İlk etapta döviz talebinde bir artış yaşandığını ancak kur oynaklığının azalması ve TL getirilerinin yükselmesiyle talebin gerilediğini belirtti.Karahan, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin kura bağlı olmadığını vurgulayarak, arz ve talep yönlü faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, döviz sepetinde aylık bazda yüzde 4 civarında değer kaybı yaşandığını, bunun enflasyon üzerindeki etkisinin yüzde 30-40 civarında hesaplanabileceğini ifade etti.'Dezenflasyon stratejisi kura bağlı değil'Yabancı yatırımcılara web konferans üzerinden konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-mahkeme-karari-sonrasi-doviz-talebi-artti-1094852882.html

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