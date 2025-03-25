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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen web konferansında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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mehmet şimşek
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Bakan Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta döviz talebinin yükseldiğini duyurdu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen bir web konferansında uluslararası yatırımcılara seslendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar ele alındı.Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, mahkeme kararları sonrası döviz talebinde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı. Verilere göre, döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcılardan, yüzde 30’unun yerli şirketlerden ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını ifade etti. Ancak enflasyonda kalıcı hasar oluşmadığını duyurdu.Şimşek, hükümetin uygulamakta olduğu ekonomik programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam destek verdiğini belirterek, programın kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Finansal piyasalarda yaşanan volatilitenin zamanla azalacağını ifade eden Şimşek, mevcut ekonomik planların yanında her zaman ek stratejilerin de bulunduğunu söyledi.Bakan Şimşek, döviz rezervlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Talep olması durumunda TCMB’nin rezervleri desteklemek amacıyla döviz cinsinden borçlanma yapabileceğini belirtti. Bu adımın, finansal istikrarı koruma noktasında önemli bir enstrüman olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Şimşek, aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasını gerektirmeyeceğini belirtti.'Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, web konferansında yabancı yatırımcılara şu sözlerle seslendi:
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mehmet şimşek, fatih karahan, hazine, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), citibank, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, döviz, döviz bürosu, döviz kuru, döviz rezervi, döviz açığı
mehmet şimşek, fatih karahan, hazine, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), citibank, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, döviz, döviz bürosu, döviz kuru, döviz rezervi, döviz açığı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmadı

17:14 25.03.2025 (güncellendi: 17:25 25.03.2025)
© AA / Hakan AkgünHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Hakan Akgün
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen web konferansında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı toplantıda, döviz talebindeki artış ve ekonomik program ele alındı. Bakan Şimşek, mahkeme kararı sonrası döviz talebinin arttığını belirtti.
Bakan Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta döviz talebinin yükseldiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen bir web konferansında uluslararası yatırımcılara seslendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar ele alındı.
Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, mahkeme kararları sonrası döviz talebinde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı. Verilere göre, döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcılardan, yüzde 30’unun yerli şirketlerden ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını ifade etti. Ancak enflasyonda kalıcı hasar oluşmadığını duyurdu.
Şimşek, hükümetin uygulamakta olduğu ekonomik programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam destek verdiğini belirterek, programın kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Finansal piyasalarda yaşanan volatilitenin zamanla azalacağını ifade eden Şimşek, mevcut ekonomik planların yanında her zaman ek stratejilerin de bulunduğunu söyledi.
Bakan Şimşek, döviz rezervlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Talep olması durumunda TCMB’nin rezervleri desteklemek amacıyla döviz cinsinden borçlanma yapabileceğini belirtti. Bu adımın, finansal istikrarı koruma noktasında önemli bir enstrüman olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Şimşek, aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasını gerektirmeyeceğini belirtti.

'Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, web konferansında yabancı yatırımcılara şu sözlerle seslendi:
Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır. Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır. Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz.
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