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Tabelalar yine değişti, akaryakıta peş peşe zam: Güncel fiyatları açıklandı
Tabelalar yine değişti, akaryakıta peş peşe zam: Güncel fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında yeni zamma neden oldu. Benzin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam gelirken, motorin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
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ankara
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benzin istasyonu
benzin
benzin fiyatları
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motorin
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25 Mart 2025 itibarıyla, benzinin litre fiyatı 1,51 TL arttı. Akaryakıt piyasasında yaşanan bu artış, sürücüler tarafından endişeyle karşılandı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompaya yansıdı. Motorin ve LPG’ye ise önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelmesi bekleniyor.Akaryakıt zamlarının nedeni: Döviz ve vergi etkisiBrent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Uzmanlar, bu artışların özellikle ithalata dayalı akaryakıt piyasasında kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Motorin ve LPG zammı yoldaBu hafta içinde yeni zamlar da kapıda. Çarşamba günü motorin litre fiyatına 1 TL, Perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışlarla birlikte taşımacılık ve üretim maliyetlerinin de yükselmesi öngörülüyor.İstanbul güncel akaryakıt fiyatları (25 Mart 2025)📍 Avrupa Yakası:📍 Anadolu Yakası:Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatlarıFiyat artışları sürücüleri zorluyorSon zamla birlikte 100 TL’ye alınabilecek benzin miktarı düşerken, sürücüler tasarruf yöntemlerine yönelmeye başladı. Uzmanlar, şehir içi ulaşımda toplu taşımanın daha ekonomik hale geldiğini belirtiyor.
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25 mart 2025 benzin fiyatı, motorin zam geldi mi, güncel lpg fiyatları 2025, akaryakıt fiyatları istanbul ankara izmir, benzine 1 lira 51 kuruş zam, motorin zam beklentisi, lpg litre fiyatı ne kadar, akaryakıt zammı neden oldu, brent petrol fiyatları etkisi, döviz kuru akaryakıt zammı
25 mart 2025 benzin fiyatı, motorin zam geldi mi, güncel lpg fiyatları 2025, akaryakıt fiyatları istanbul ankara izmir, benzine 1 lira 51 kuruş zam, motorin zam beklentisi, lpg litre fiyatı ne kadar, akaryakıt zammı neden oldu, brent petrol fiyatları etkisi, döviz kuru akaryakıt zammı

Tabelalar yine değişti, akaryakıta peş peşe zam: Güncel fiyatları açıklandı

08:18 25.03.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında yeni zamma neden oldu. Benzin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam gelirken, motorin ve LPG fiyatlarında da artış beklentisi oluştu. İşte 25 Mart 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
25 Mart 2025 itibarıyla, benzinin litre fiyatı 1,51 TL arttı. Akaryakıt piyasasında yaşanan bu artış, sürücüler tarafından endişeyle karşılandı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompaya yansıdı. Motorin ve LPG’ye ise önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt zamlarının nedeni: Döviz ve vergi etkisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Uzmanlar, bu artışların özellikle ithalata dayalı akaryakıt piyasasında kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Motorin ve LPG zammı yolda

Bu hafta içinde yeni zamlar da kapıda. Çarşamba günü motorin litre fiyatına 1 TL, Perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışlarla birlikte taşımacılık ve üretim maliyetlerinin de yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları (25 Mart 2025)

📍 Avrupa Yakası:
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 45.41 TL
LPG: 27.59 TL
📍 Anadolu Yakası:
Benzin: 46.57 TL
Motorin: 45.29 TL
LPG: 26.99 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.27 TL
Motorin: 46.14 TL
LPG: 27.49 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.64 TL
Motorin: 46.51 TL
LPG: 27.34 TL

Fiyat artışları sürücüleri zorluyor

Son zamla birlikte 100 TL’ye alınabilecek benzin miktarı düşerken, sürücüler tasarruf yöntemlerine yönelmeye başladı. Uzmanlar, şehir içi ulaşımda toplu taşımanın daha ekonomik hale geldiğini belirtiyor.
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