https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/tabelalar-yine-degisti-akaryakita-pes-pese-zam-guncel-fiyatlari-aciklandi-1094829485.html

Tabelalar yine değişti, akaryakıta peş peşe zam: Güncel fiyatları açıklandı

Tabelalar yine değişti, akaryakıta peş peşe zam: Güncel fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında yeni zamma neden oldu. Benzin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş zam gelirken, motorin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T08:18+0300

2025-03-25T08:18+0300

2025-03-25T08:18+0300

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lpg

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25 Mart 2025 itibarıyla, benzinin litre fiyatı 1,51 TL arttı. Akaryakıt piyasasında yaşanan bu artış, sürücüler tarafından endişeyle karşılandı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompaya yansıdı. Motorin ve LPG’ye ise önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelmesi bekleniyor.Akaryakıt zamlarının nedeni: Döviz ve vergi etkisiBrent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Uzmanlar, bu artışların özellikle ithalata dayalı akaryakıt piyasasında kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Motorin ve LPG zammı yoldaBu hafta içinde yeni zamlar da kapıda. Çarşamba günü motorin litre fiyatına 1 TL, Perşembe günü ise LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışlarla birlikte taşımacılık ve üretim maliyetlerinin de yükselmesi öngörülüyor.İstanbul güncel akaryakıt fiyatları (25 Mart 2025)📍 Avrupa Yakası:📍 Anadolu Yakası:Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir güncel akaryakıt fiyatlarıFiyat artışları sürücüleri zorluyorSon zamla birlikte 100 TL’ye alınabilecek benzin miktarı düşerken, sürücüler tasarruf yöntemlerine yönelmeye başladı. Uzmanlar, şehir içi ulaşımda toplu taşımanın daha ekonomik hale geldiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/vade-uzadikca-faiz-dusuyor-kredi-faizlerinde-dusus-devam-edecek-mi-bu-sartlarda-kredi-cekmek-1094827941.html

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