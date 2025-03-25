https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/sarachanede-gozaltina-alinan-206-kisi-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1094847777.html
Saraçhane'de gözaltına alınan 206 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Saraçhane'de gözaltına alınan 206 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 206 kişi için savcılık tutuklama talep etti,,. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T14:19+0300
2025-03-25T14:19+0300
2025-03-25T14:26+0300
türki̇ye
nöbetçi sulh ceza hakimliği
saraçhane
gözaltı
tutuklama
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-ettigi-belirlenen-55-kisi-yakalandi-1094843323.html
türki̇ye
saraçhane
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nöbetçi sulh ceza hakimliği, saraçhane, gözaltı, tutuklama, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
nöbetçi sulh ceza hakimliği, saraçhane, gözaltı, tutuklama, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
Saraçhane'de gözaltına alınan 206 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:19 25.03.2025 (güncellendi: 14:26 25.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 206 kişi için savcılık tutuklama talep etti,,.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.