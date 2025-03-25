https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-ettigi-belirlenen-55-kisi-yakalandi-1094843323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret etiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T13:04+0300
2025-03-25T13:04+0300
2025-03-25T13:04+0300
türki̇ye
saraçhane
emniyet müdürlüğü
recep tayyip erdoğan
hakaret
gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-ercan-saatciden-gozalti-sonrasi-ilk-paylasim--1094836040.html
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saraçhane, emniyet müdürlüğü, recep tayyip erdoğan, hakaret, gözaltı
saraçhane, emniyet müdürlüğü, recep tayyip erdoğan, hakaret, gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 kişi yakalandı
Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret etiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.
Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.