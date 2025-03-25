https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-ettigi-belirlenen-55-kisi-yakalandi-1094843323.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret etiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T13:04+0300

2025-03-25T13:04+0300

2025-03-25T13:04+0300

türki̇ye

saraçhane

emniyet müdürlüğü

recep tayyip erdoğan

hakaret

gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-ercan-saatciden-gozalti-sonrasi-ilk-paylasim--1094836040.html

türki̇ye

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saraçhane, emniyet müdürlüğü, recep tayyip erdoğan, hakaret, gözaltı