https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/prof-dr-orhan-sen-bayramda-tatile-gidecekleri-uyardi-hangi-bolgelerde-yagmur-bekleniyor-sicakliklar-1094854507.html
Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda tatile gidecekleri uyardı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Sıcaklıklar nasıl olacak?
Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda tatile gidecekleri uyardı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Sıcaklıklar nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, yağmurun başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye genelinde etkili olması beklendiğini belirterek tatile gidecekleri uyardı.
2025-03-25T18:17+0300
2025-03-25T18:17+0300
2025-03-25T18:17+0300
yaşam
orhan şen
meteoroloji
ramazan bayramı
hava sıcaklığı
yağmur
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Bayramda hava sıcaklıkları en çok merak edilen konu oldu. Hava sıcaklıkları düşecek mi? Bayramda Türkiye'de yağmur etkili olacak mi? Tatile gidenleri yağmur mu bekliyor? İstanbul'da hava sıcaklıkları nasıl olacak? Türkiye genelinde bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak?Bayrama sayılı günler kalırken Prof. Dr. Orhan Şen, 30 Mart pazar günü başlayıp 1 Nisan salı günü bitecek olan bayramda hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde düşeceğini söyledi. Şen, "Yağışla beraber sıcaklıklar cuma gününden sonra biraz düşmeye başlayacak. Özellikle arife günü sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yaptı. Tatilcileri de uyaran Şen, batı bölgeleri ve iç bölgelerde yağış beklendiğini kaydetti. Tatile gidecekler dikkat: Bayramda yağmur var mı?CNNTürk'ün haberine göre, Prof. Dr. Orhan Şen bayram boyuncu Türkiye'de nasıl bir havanın etkili olacağını anlattı. Prof. Dr, Şen, sıcaklıkların düşeceğine vurgu yaparken şunları söyledi: “İstanbul yine 24 derece arife cuma günü ve bayramın ilk günü 18-19 derece civarında bir sıcaklık olacak. Cuma günü batı bölgelere yağış geliyor. Marmara, Ege ve iç bölgelerde, İç Anadolu dahil olmak üzere yağmur gelecek. Yağmur esasında bayram boyunca, bayramın son günü olan 1 Nisan’a kadar da devam edecek. Antalya’da yağmur var. Yağmur batı bölgeleri ve iç bölgeleri kapsayacak. Bayram boyunca da devam edecek ama bayramın son günü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya sağanak geliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/meteoroloji-bugunden-basliyor-diyerek-tek-tek-gunleri-acikladi-bayramda-tatil-yapacaklar-dikkat-1094828194.html
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bayramda hava nasıl olacak, ramazan bayramı hava durumu, bayramda istanbulda hava nasıl olacak, bayramda yağmur yağacak mı, bayram tatilinde hava durumu, bayram tatilinde hava sıcak mı olacak, bayramda yağmur nerelere yağacak
Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda tatile gidecekleri uyardı: Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Sıcaklıklar nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'na günler kala herkesin merak ettiği 'bayramda hava nasıl olacak?' sorusunu Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.
Bayramda hava sıcaklıkları en çok merak edilen konu oldu. Hava sıcaklıkları düşecek mi? Bayramda Türkiye'de yağmur etkili olacak mi? Tatile gidenleri yağmur mu bekliyor? İstanbul'da hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Türkiye genelinde bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Bayrama sayılı günler kalırken Prof. Dr. Orhan Şen, 30 Mart pazar günü başlayıp 1 Nisan salı günü bitecek olan bayramda hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde düşeceğini söyledi. Şen, "Yağışla beraber sıcaklıklar cuma gününden sonra biraz düşmeye başlayacak. Özellikle arife günü sıcaklıkların 4-5 derece düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yaptı. Tatilcileri de uyaran Şen, batı bölgeleri ve iç bölgelerde yağış beklendiğini kaydetti.
Tatile gidecekler dikkat: Bayramda yağmur var mı?
CNNTürk'ün haberine göre, Prof. Dr. Orhan Şen bayram boyuncu Türkiye'de nasıl bir havanın etkili olacağını anlattı. Prof. Dr, Şen, sıcaklıkların düşeceğine vurgu yaparken şunları söyledi:
“İstanbul yine 24 derece arife cuma günü ve bayramın ilk günü 18-19 derece civarında bir sıcaklık olacak. Cuma günü batı bölgelere yağış geliyor. Marmara, Ege ve iç bölgelerde, İç Anadolu dahil olmak üzere yağmur gelecek. Yağmur esasında bayram boyunca, bayramın son günü olan 1 Nisan’a kadar da devam edecek. Antalya’da yağmur var.
Yağmur batı bölgeleri ve iç bölgeleri kapsayacak. Bayram boyunca da devam edecek ama bayramın son günü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya sağanak geliyor."