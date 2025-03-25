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Öldürdüğü kız arkadaşını naylon poşetle saklayan hükümlü yakalandı: Bir yıldır aranıyordu
Öldürdüğü kız arkadaşını naylon poşetle saklayan hükümlü yakalandı: Bir yıldır aranıyordu
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İzmir'de 2017 yılında yaşanan kadın cinayetinin hükümlüsü saklandığı evde yakalandı. Ümit Şentürk 1 yıldır firari durumdaydı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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kadın cinayetleri
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Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de, 25 yaşındaki Funda Gülmez'i, bıçakla öldüren ve yaklaşık bir yıldır cezaevi firarisi olarak aran Ümit Şentürk saklandığı metruk bir evde yakalandı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Şentürk emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.2017 yılında yaşanan kadın cinayetinde 25 yaşındaki Funda Gülmez, bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde evinin banyosunda bulunmuştu.Olayla ilgili Gülmez'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ümit Şentürk tutuklanmıştı.Şentürk hakkında, 'Tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, G.K. hakkında 'suça iştirak etmek' suçlamasıyla 20, İ.Ö. hakkında ise 'delilleri karartmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan G.K'nin beraatini kararlaştırırken, İ.Ö'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş, Şentürk 25 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.
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türkiye, çiğli, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
türkiye, çiğli, kadın cinayetleri, kadın cinayeti

Öldürdüğü kız arkadaşını naylon poşetle saklayan hükümlü yakalandı: Bir yıldır aranıyordu

01:30 25.03.2025 (güncellendi: 01:31 25.03.2025)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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İzmir'de 2017 yılında yaşanan kadın cinayetinin hükümlüsü saklandığı evde yakalandı. Ümit Şentürk 1 yıldır firari durumdaydı.
Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de, 25 yaşındaki Funda Gülmez'i, bıçakla öldüren ve yaklaşık bir yıldır cezaevi firarisi olarak aran Ümit Şentürk saklandığı metruk bir evde yakalandı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Şentürk emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
2017 yılında yaşanan kadın cinayetinde 25 yaşındaki Funda Gülmez, bıçakla öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde evinin banyosunda bulunmuştu.
Olayla ilgili Gülmez'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ümit Şentürk tutuklanmıştı.
Şentürk hakkında, 'Tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, G.K. hakkında 'suça iştirak etmek' suçlamasıyla 20, İ.Ö. hakkında ise 'delilleri karartmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan G.K'nin beraatini kararlaştırırken, İ.Ö'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş, Şentürk 25 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.
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