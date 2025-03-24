https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/daha-once-doldurulan-obruk-yeniden-coktu-bir-onceki-yildan-daha-buyuk--1094825401.html

Daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü: 'Bir önceki yıldan daha büyük'

Daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü: 'Bir önceki yıldan daha büyük'

Sputnik Türkiye

Konya'da çökme yaşanan bir obruk, doldurulmasının ardından bir kez daha çöktü. Bu kez obruğun bir öncekinden daha büyük olduğu belirtildi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T22:51+0300

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türki̇ye

konya

karapınar

obruk

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Karapınar ilçesinde Apak Yaylası yakınlarında bulunan tarlada yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 20 metre çapındaki obruk, yaklaşık 2 hafta ekim yapan işçiler tarafından fark edildi.Tarla sahibi Ahmet Boztaş, daha önce aynı noktada meydana gelen çöküntünün 13 kamyon toprakla doldurulduğunu anlattı.Aynı yerde oluşan obruğun bir önceki yılda oluşandan daha büyük olduğunu söyleyen tarla sahibi Boztaş, "Obruğu yeniden doldurmak için girişimde bulunacağız. Çökmezse eğer bu obruğu da dolduracağız ancak çökmeye devam ederse dolduramayız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ankara-valiligi-toplu-tasimada-yeni-kisitlamalari-acikladi-hangi-metro-istasyonlari-ve-duraklardan-1094821033.html

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konya

karapınar

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