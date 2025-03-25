https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/egitim-sene-sorusturma-baslatildi-1094837721.html
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:57+0300
2025-03-25T11:57+0300
2025-03-25T13:36+0300
türki̇ye
eğitim-sen
türkiye
soruşturma
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Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı.Eğitim-Sen'e neden soruşturma açıldı?Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/egitim-senin-tahtalarin-farkli-renklere-boyanacagi-cinsiyet-esitligi-dersi-iddiasina-mebden-yanit-1094344411.html
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eğitim-sen, eğitim-sen soruşturma, eğitim-sen son dakika, eğitim sene neden soruşturma açılaıd, eğitim sen neden soruşturma
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
11:57 25.03.2025 (güncellendi: 13:36 25.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.
Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı.
Eğitim-Sen'e neden soruşturma açıldı?
Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.
Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.