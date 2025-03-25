https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/egitim-sene-sorusturma-baslatildi-1094837721.html

Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:57+0300

2025-03-25T11:57+0300

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türki̇ye

eğitim-sen

türkiye

soruşturma

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Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı.Eğitim-Sen'e neden soruşturma açıldı?Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/egitim-senin-tahtalarin-farkli-renklere-boyanacagi-cinsiyet-esitligi-dersi-iddiasina-mebden-yanit-1094344411.html

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