https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/mhpden-aciklama-can-atakli-hakkinda-gereken-hukuki-girisimler-baslatilmistir-1094857545.html
MHP'den açıklama: Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır
MHP'den açıklama: Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır
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Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Bahçeli ile ilgili açıklamalarına yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Ataklı hakkında gereken hukuki... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T21:22+0300
2025-03-25T21:22+0300
2025-03-25T21:22+0300
poli̇ti̇ka
can ataklı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
öldü
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-devlet-bahceli-entube-edildi-iddiasi-dogru-degildir--1094848246.html
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can ataklı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, öldü
can ataklı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, öldü
MHP'den açıklama: Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır
Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Bahçeli ile ilgili açıklamalarına yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Ataklı hakkında gereken hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."