https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-devlet-bahceli-entube-edildi-iddiasi-dogru-degildir--1094848246.html

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasının doğru olmadığını duyurdu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T14:52+0300

2025-03-25T14:52+0300

2025-03-25T15:08+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

devlet bahçeli

mhp

entübe

sağlık

ameliyat

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denildi. DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dmm-sisli-belediyesindeki-kayyum-yonetimi-kent-lokantalarini-kapatma-karari-aldi-iddiasi-dogru-1094847959.html

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dezenformasyonla mücadele merkezi, devlet bahçeli, mhp, entübe, sağlık, ameliyat