https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-devlet-bahceli-entube-edildi-iddiasi-dogru-degildir--1094848246.html
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasının doğru olmadığını duyurdu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T14:52+0300
2025-03-25T14:52+0300
2025-03-25T15:08+0300
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
devlet bahçeli
mhp
entübe
sağlık
ameliyat
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denildi. DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dmm-sisli-belediyesindeki-kayyum-yonetimi-kent-lokantalarini-kapatma-karari-aldi-iddiasi-dogru-1094847959.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, devlet bahçeli, mhp, entübe, sağlık, ameliyat
dezenformasyonla mücadele merkezi, devlet bahçeli, mhp, entübe, sağlık, ameliyat
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi
14:52 25.03.2025 (güncellendi: 15:08 25.03.2025)
DMM, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denildi.
DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."