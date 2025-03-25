https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/isparta-valiligi-acikladi-bir-belediye-baskani-daha-gozaltina-alindi-1094827426.html
Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T07:09+0300
2025-03-25T07:09+0300
2025-03-25T07:09+0300
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isparta belediyesi
gözaltı
gözaltı kararı
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Isparta Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu işlem Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.Soruşturma talimatı Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndanValilik açıklamasında, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İYİ Parti'den seçildi, kısa süre önce i̇stifa etti31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından bağımsız olarak görevine devam eden Özmen’in, gözaltına alınması dikkatleri yeniden üzerine çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-hangi-hisseler-deger-kazandi-1094823059.html
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i̇yi̇ parti, isparta, isparta belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
i̇yi̇ parti, isparta, isparta belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Arama ve yakalama kararları sonrası başlatılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Özmen, kısa süre önce partisinden istifa etmişti.
Isparta Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu işlem Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Soruşturma talimatı Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan
Valilik açıklamasında, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İYİ Parti'den seçildi, kısa süre önce i̇stifa etti
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından bağımsız olarak görevine devam eden Özmen’in, gözaltına alınması dikkatleri yeniden üzerine çekti.