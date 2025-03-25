Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Barış Güven: 'Artık bir yazar olarak rakibiniz başka kitaplar değildir, cep telefonlarıdır'
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türk edebiyatının modern klasik yazarı Seyfettin Araç: 'Kendime meydan okumayı çok seviyorum'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
9 dk
GÜNDEM ÖZEL
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül eleştirisi: Durduğu yeri çok iyi biliyoruz
21:10
167 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: "Siyaset mühendisliği"
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Gülay Yedekci: ‘Siyasetçiler artık konfor alanlarından çıkmalı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Onur Cingil: "Hukuken izahı olmayan bir süreç yaşanıyor"
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin konuşulmayan yanları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Batı'da demokrasi erozyonu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Gülay Yedekci: 'Toplum siyasetin ve siyasetçilerin çok önünde ilerliyor'
18:17
3 dk
ÖZEL HABER
Ekrem İmamoğlu için ‘Siirt modeli’ gündemde
18:25
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Onur Cingil: “Hükümet kanadı süreci doğru yönetemedi”
18:35
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
75 dk
SESLİ HABER
Akciğer kanserini ilerleten yeni etmen bulundu: Şeker
22:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
22:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/isparta-valiligi-acikladi-bir-belediye-baskani-daha-gozaltina-alindi-1094827426.html
Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T07:09+0300
2025-03-25T07:09+0300
türki̇ye
i̇yi̇ parti
isparta
isparta belediyesi
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094827551_0:91:1080:699_1920x0_80_0_0_dd0898c36d0a29e58b35c502158f61b2.png
Isparta Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu işlem Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.Soruşturma talimatı Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndanValilik açıklamasında, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İYİ Parti'den seçildi, kısa süre önce i̇stifa etti31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından bağımsız olarak görevine devam eden Özmen’in, gözaltına alınması dikkatleri yeniden üzerine çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-hangi-hisseler-deger-kazandi-1094823059.html
türki̇ye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094827551_14:0:1067:790_1920x0_80_0_0_b67f2572245e2e97a31e8e28bc3a9fd7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇yi̇ parti, isparta, isparta belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi
i̇yi̇ parti, isparta, isparta belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi

Isparta Valiliği açıkladı: Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

07:09 25.03.2025
© FotoğrafMustafa Özmen
Mustafa Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 kişinin, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Arama ve yakalama kararları sonrası başlatılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Özmen, kısa süre önce partisinden istifa etmişti.
Isparta Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu işlem Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma talimatı Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan

Valilik açıklamasında, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın içeriği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti'den seçildi, kısa süre önce i̇stifa etti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti. İstifasının ardından bağımsız olarak görevine devam eden Özmen’in, gözaltına alınması dikkatleri yeniden üzerine çekti.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
EKONOMİ
Borsa günü yükselişle tamamladı: Hangi hisseler değer kazandı?
Dün, 19:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала