https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/mauro-icardinin-surpriz-donus-tarihi-belli-oldu-yeni-imajiyla-sosyal-medyayi-salladi-1094827768.html

Mauro Icardi'nin sürpriz dönüş tarihi belli oldu: Yeni i̇majıyla sosyal medyayı salladı

Mauro Icardi'nin sürpriz dönüş tarihi belli oldu: Yeni i̇majıyla sosyal medyayı salladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmıştı. Haziran ortasında saha çalışmalarına başlaması beklenen... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T07:20+0300

2025-03-25T07:20+0300

2025-03-25T07:20+0300

galatasaray

uefa

mauro icardi

spor

i̇maj

imaj

maç

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihini bekliyordu. Kasım ayında çapraz bağlarından sakatlanan Icardi, sezonu kapattıktan sonra tedavisine ülkesinde devam etmişti.Icardi haziran ortasında sahada olacakGalatasaray sağlık ekibi, yıldız futbolcunun durumunu titizlikle takip ediyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yapılan son kontrollerde Mauro Icardi’nin 15 Haziran itibarıyla bireysel saha çalışmalarına başlayabileceği öğrenildi. Tecrübeli forvetin, takımın haziran sonunda gerçekleştireceği sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.Tedavi sürecinde takımı yalnız bırakmadıSakatlığı süresince zaman zaman İstanbul’a gelen ve takım arkadaşlarına moral desteği veren Icardi, taraftarın da gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hem saha içi hem de saha dışındaki tavırlarıyla camiada saygı gören Arjantinli yıldız, sezon başına hazır olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Yeni i̇majı olay yarattıSezon dışında kalan Mauro Icardi, sosyal medyada yayınladığı karelerle gündeme geldi. ‘80’ler doğum günü partisi’ temalı kıyafeti ve tarzıyla büyük dikkat çeken Icardi, takipçilerinden tam not aldı. Tarzı kadar özgüveniyle de ilgi odağı olan yıldız isim, partneriyle birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Sosyal medyada beğeni yağmuruIcardi’nin yeni tarzına hayran kalan kullanıcılar, sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve beğeni bıraktı. Özellikle saç stili ve kıyafet tercihi, kullanıcılar tarafından cesur ve karizmatik olarak yorumlandı. Taraftarlar, saha dışında da yıldız forvetin enerjisini koruduğunu belirtti.İşte Mauro Icardi'nin yeni tarzı🟡🔴 Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi, dönüş süreci ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Göz kamaştıran tarzı ve sahalara dönüş hazırlığıyla hem spor hem magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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