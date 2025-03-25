https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/makedonyada-59-kisinin-hayatini-kaybettigi-gece-kulubu-yangini-sonrasi-uskupte-gosteri-duzenlendi-1094836488.html

Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını sonrası Üsküp'te gösteri düzenlendi

Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını sonrası Üsküp'te gösteri düzenlendi

Sputnik Türkiye

16 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde bir gece kulübünde meydana gelen yangında 59 kişinin ölmesinin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. Binlerce... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde meydan gelen yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. 16 Mart'ta meydana gelen olayın gece 03.00'te piroteknik maddeden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Kuzey Makedonya'da binlerce vatandaş 'Sıradaki kim?' isimli bir oluşumun çağrısıyla başkentteki Makedonya Meydanı'nda toplandı. Başbakanlık binasına doğru ilerleyerek, "Ölümler son bulsun", "Her birimiz sıradaki olabiliriz", "Mağdurlar için adalet" ve "Bizim sıramız geçti, artık sıra sistemde" şeklinde sloganların atıldığı yürüyüşlerde 'önlenebilir olan acı, haksızlık ve trajediler için' bir araya geldiler.Yangın sonrasında bazı yaralılar tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti. Olay sonrası yapılan araştırmalarda gece kulübünün ruhsatsız olduğu öğrenilmiş ve aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu en az 34 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.Kuzey Makedonya hükümeti 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Ayrıca olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/kuzey-makedonyadaki-gece-kulubunde-yangin-en-az-50-kisi-yasamini-yitirdi-1094553481.html

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