https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/izmir-valiligi-acikladi-gosteri-yasagi-4-gun-daha-uzatildi-1094846550.html
İzmir Valiliği açıkladı: Gösteri yasağı 4 gün daha uzatıldı
İzmir Valiliği açıkladı: Gösteri yasağı 4 gün daha uzatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği'nin gösteri yasağını 1 Nisan'a kadar uzatma duyurusunun ardından İzmir Valiliği'nden de benzer bir karar geldi. İzmir Valiliği, toplantı... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T13:57+0300
2025-03-25T13:57+0300
2025-03-25T14:05+0300
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir valiliği
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
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İzmir Valiliği, 21 Mart 2025’te başlattığı toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının 4 gün daha uzatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, kamu düzenini bozma ihtimali olan "provokatif eylemlere" karşı alınan tedbirlerin devam edeceği belirtildi.Valilikten resmi açıklama geldiValilik açıklamasında, daha önce alınan 5 günlük yasağın süresiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı."Açıklamanın devamında, kamu düzenini bozabilecek olası gelişmeler göz önüne alınarak yasak kararının 4 gün daha uzatıldığı vurgulandı.Kamu düzeni gerekçesiyle uzatma kararıİzmir Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."Ankara'da eylem yasağıAnkara Valiliği de gösteri yasağının 1 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece itibariyle sona erecek olan yasağın, 1 Nisan Salı gününe kadar uzaltldığı belirtildi. Genel asayişin sağlanması amacıyla kapalı ve açık yer toplantılarıyla, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma ve oturma eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankara-valiliginden-yeni-karar-1-nisana-kadar-gosteri-yasagi-1094839179.html
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i̇zmir, i̇zmir valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı
i̇zmir, i̇zmir valiliği, gösteri, eylem ve gösteri yasağı
İzmir Valiliği açıkladı: Gösteri yasağı 4 gün daha uzatıldı
13:57 25.03.2025 (güncellendi: 14:05 25.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Valiliği'nin gösteri yasağını 1 Nisan'a kadar uzatma duyurusunun ardından İzmir Valiliği'nden de benzer bir karar geldi. İzmir Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının 4 gün daha uzatıldığını açıkladı.
İzmir Valiliği, 21 Mart 2025’te başlattığı toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağının 4 gün daha uzatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, kamu düzenini bozma ihtimali olan "provokatif eylemlere" karşı alınan tedbirlerin devam edeceği belirtildi.
Valilikten resmi açıklama geldi
Valilik açıklamasında, daha önce alınan 5 günlük yasağın süresiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı."
Açıklamanın devamında, kamu düzenini bozabilecek olası gelişmeler göz önüne alınarak yasak kararının 4 gün daha uzatıldığı vurgulandı.
Kamu düzeni gerekçesiyle uzatma kararı
İzmir Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan-29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."
Ankara Valiliği de gösteri yasağının 1 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece itibariyle sona erecek olan yasağın, 1 Nisan Salı gününe kadar uzaltldığı belirtildi. Genel asayişin sağlanması amacıyla kapalı ve açık yer toplantılarıyla, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma ve oturma eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi.