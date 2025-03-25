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ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Bu benim son dönemim' diyerek açıkladı: 'Vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz'
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Bu benim son dönemim' diyerek açıkladı: 'Vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Bu benim son dönemim” diyen Yavaş, ikinci döneminin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonuna işaret ederek siyasi kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını kapattı. “Bu benim son dönemim,” diyen Yavaş, hem Ankara’da hem de Polatlı’da kalıcı hizmetler sunarak görevi devretmeyi planladığını belirtti.“Vedalaşmaya geleceğiz” mesajı dikkat çektiPolatlı'da konuşan Mansur Yavaş, halka hizmetin önceliği olduğunu vurgulayarak, "Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem siyaset gündeminde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.İkinci dönem vurgusu: Hizmet odaklı vedaYavaş, ikinci döneminin sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakacağını net bir şekilde ifade etti. Ankara genelinde ve ilçelerinde yürüttüğü projelerin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Yavaş, hedefinin kalıcı ve iz bırakan hizmetler olduğunu dile getirdi.Siyasi gündemde yeni sayfaBu açıklama, 2024 yerel seçimleri sonrası bir kez daha seçilen Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını ilan etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyasi kulislerde Mansur Yavaş’ın bu kararı, hem Ankara siyaseti hem de ulusal düzeyde yeni denklemleri beraberinde getirebilir.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Bu benim son dönemim' diyerek açıkladı: 'Vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz'

07:56 25.03.2025
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / İsmail Kaplan
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Bu benim son dönemim” diyen Yavaş, ikinci döneminin sonunda görevi bırakmayı planladığını duyurdu. Ankara ve Polatlı’da hizmetlerini tamamladıktan sonra “vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonuna işaret ederek siyasi kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını kapattı. “Bu benim son dönemim,” diyen Yavaş, hem Ankara’da hem de Polatlı’da kalıcı hizmetler sunarak görevi devretmeyi planladığını belirtti.

“Vedalaşmaya geleceğiz” mesajı dikkat çekti

Polatlı'da konuşan Mansur Yavaş, halka hizmetin önceliği olduğunu vurgulayarak, "Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem siyaset gündeminde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İkinci dönem vurgusu: Hizmet odaklı veda

Yavaş, ikinci döneminin sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakacağını net bir şekilde ifade etti. Ankara genelinde ve ilçelerinde yürüttüğü projelerin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Yavaş, hedefinin kalıcı ve iz bırakan hizmetler olduğunu dile getirdi.

Siyasi gündemde yeni sayfa

Bu açıklama, 2024 yerel seçimleri sonrası bir kez daha seçilen Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını ilan etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyasi kulislerde Mansur Yavaş’ın bu kararı, hem Ankara siyaseti hem de ulusal düzeyde yeni denklemleri beraberinde getirebilir.
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