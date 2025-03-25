https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abb-baskani-mansur-yavas-bu-benim-son-donemim-diyerek-acikladi-vedalasmaya-ve-helallesmeye-1094829302.html

ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Bu benim son dönemim' diyerek açıkladı: 'Vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz'

ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Bu benim son dönemim' diyerek açıkladı: 'Vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. “Bu benim son dönemim” diyen Yavaş, ikinci döneminin... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T07:56+0300

2025-03-25T07:56+0300

2025-03-25T07:56+0300

mansur yavaş

ankara

abb

polatlı

poli̇ti̇ka

ankara farkı

ankara büyükşehir belediyesi

seçim

erken seçim

genel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonuna işaret ederek siyasi kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını kapattı. “Bu benim son dönemim,” diyen Yavaş, hem Ankara’da hem de Polatlı’da kalıcı hizmetler sunarak görevi devretmeyi planladığını belirtti.“Vedalaşmaya geleceğiz” mesajı dikkat çektiPolatlı'da konuşan Mansur Yavaş, halka hizmetin önceliği olduğunu vurgulayarak, "Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem siyaset gündeminde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.İkinci dönem vurgusu: Hizmet odaklı vedaYavaş, ikinci döneminin sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakacağını net bir şekilde ifade etti. Ankara genelinde ve ilçelerinde yürüttüğü projelerin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Yavaş, hedefinin kalıcı ve iz bırakan hizmetler olduğunu dile getirdi.Siyasi gündemde yeni sayfaBu açıklama, 2024 yerel seçimleri sonrası bir kez daha seçilen Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını ilan etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyasi kulislerde Mansur Yavaş’ın bu kararı, hem Ankara siyaseti hem de ulusal düzeyde yeni denklemleri beraberinde getirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/isparta-valiligi-acikladi-bir-belediye-baskani-daha-gozaltina-alindi-1094827426.html

ankara

polatlı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, ankara, abb, polatlı, ankara farkı, ankara büyükşehir belediyesi, seçim, erken seçim, genel seçim, genel seçim