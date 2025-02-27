https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ibb-baskani-imamoglunun-bilirkisi-iddianamesi-kabul-edildi-12-haziranda-hakim-karsisina-cikacak--1094041547.html
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, 12... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T15:28+0300
2025-02-27T15:28+0300
2025-02-27T15:28+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul adliyesi
bilirkişi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.Ne ile suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı iddiası yer alıyor.Dava dosyasını etkilemeye teşebbüsİddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html
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ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul adliyesi, bilirkişi
ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul adliyesi, bilirkişi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da ilkr kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı iddiası yer alıyor.
Dava dosyasını etkilemeye teşebbüs
İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor.