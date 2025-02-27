https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ibb-baskani-imamoglunun-bilirkisi-iddianamesi-kabul-edildi-12-haziranda-hakim-karsisina-cikacak--1094041547.html

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, 12... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T15:28+0300

2025-02-27T15:28+0300

2025-02-27T15:28+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul adliyesi

bilirkişi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.Ne ile suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı iddiası yer alıyor.Dava dosyasını etkilemeye teşebbüsİddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html

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ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul adliyesi, bilirkişi