https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ilker-canikligil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1094848115.html
İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bir YouTube yayınında AK Parti seçmeni hakkında konuşan ve "toplu katliam" örneği veren yayıncı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T15:05+0300
2025-03-25T15:05+0300
2025-03-25T15:05+0300
türki̇ye
i̇lker canikligil
soruşturma
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının değerlendirildiği bir YouTube yayınındaki ifadeleri sebebiyle İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.Yayıncı İlker Canikligil "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'reis' diyor küçücük aklıyla. Sen hep zavallısın, hep taksicisin" dedi. Bununla da kalmayan şahıs, Star Wars filmindeki saldırı talimatı "Execute Order 66"e (toplu katliam) atıfta bulunarak "Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım" ifadelerini kullandı.Söz konusu ifadeler büyük tepki çekerken İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Değirmenci'nin paylaşımında, "İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı..." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/sarachanede-gozaltina-alinan-206-kisi-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1094847777.html
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i̇lker canikligil, soruşturma, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇lker canikligil, soruşturma, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
Bir YouTube yayınında AK Parti seçmeni hakkında konuşan ve "toplu katliam" örneği veren yayıncı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.
İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının değerlendirildiği bir YouTube yayınındaki ifadeleri sebebiyle İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.
Yayıncı İlker Canikligil "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'reis' diyor küçücük aklıyla. Sen hep zavallısın, hep taksicisin" dedi. Bununla da kalmayan şahıs, Star Wars filmindeki saldırı talimatı "Execute Order 66"e (toplu katliam) atıfta bulunarak "Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım" ifadelerini kullandı.
Söz konusu ifadeler büyük tepki çekerken İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Değirmenci'nin paylaşımında, "İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı..." ifadeleri yer aldı.