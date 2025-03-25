https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/idam-mahkumu-50-yil-sonra-beraat-etti-yarim-asrin-bedeli-olarak-rekor-tazminat-odenecek-1094832698.html

İdam mahkumu 50 yıl sonra beraat etti: Yarım asrın bedeli olarak rekor tazminat ödenecek

İdam mahkumu 50 yıl sonra beraat etti: Yarım asrın bedeli olarak rekor tazminat ödenecek

Sputnik Türkiye

Japonya’da haksız yere idama mahkum edilen ve yaklaşık 50 yıl boyunca hücrede yaşayan 89 yaşındaki bir adam, beraat ettikten sonra 217 milyon yen (1.45 milyon... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T09:57+0300

2025-03-25T09:57+0300

2025-03-25T09:57+0300

yaşam

japonya

idam cezası

beraat

idam

tazminat

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rekor tazminat

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1968 yılında işverenini, eşini ve iki çocuğunu öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen Iwao Hakamata, yıllar süren hukuki mücadelenin ardından 2014'te yeniden yargılanma hakkın kazanmıştı. 2024 yılında suçsuz bulunarak beraat etti. Beraat kararı, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından birini sona erdirirken Hakamada'yı ülkenin savaş sonrası tarihinde yeniden yargılanmasına karar verilen beşinci idam mahkumu yaptı.Japonya'da hükümet, Hakamata'nın cezaevinde geçirdiği yaklaşık 50 yıl boyunca maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel zararları göz önünde bulundurarak rekor bir tazminat ödemeyi kabul etti. 89 yaşındaki adamın beraatının ardından 1.45 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.Kararı veren Hakim Kunii Koshi, Hakamata’nın maruz kaldığı sürecin "son derece ağır zihinsel ve fiziksel acılara" yol açtığını belirtti. Avukatları, müvekkillerinin idam korkusuyla geçen on yıllar boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurgulayarak en yüksek tazminat miktarını talep etmişti.1968 yılında işlemediği bir suçu 12 saat süren sorgulamalar ve baskılar sonucu kabul eden Hakamada, zorla itiraf verdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yarim-asirdir-hapisteydi-dunyanin-en-uzun-sure-idamini-bekleyen-mahkumu-beraat-etti-1088452465.html

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