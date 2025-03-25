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İdam mahkumu 50 yıl sonra beraat etti: Yarım asrın bedeli olarak rekor tazminat ödenecek
İdam mahkumu 50 yıl sonra beraat etti: Yarım asrın bedeli olarak rekor tazminat ödenecek
Sputnik Türkiye
Japonya’da haksız yere idama mahkum edilen ve yaklaşık 50 yıl boyunca hücrede yaşayan 89 yaşındaki bir adam, beraat ettikten sonra 217 milyon yen (1.45 milyon... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T09:57+0300
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1968 yılında işverenini, eşini ve iki çocuğunu öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen Iwao Hakamata, yıllar süren hukuki mücadelenin ardından 2014'te yeniden yargılanma hakkın kazanmıştı. 2024 yılında suçsuz bulunarak beraat etti. Beraat kararı, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından birini sona erdirirken Hakamada'yı ülkenin savaş sonrası tarihinde yeniden yargılanmasına karar verilen beşinci idam mahkumu yaptı.Japonya'da hükümet, Hakamata'nın cezaevinde geçirdiği yaklaşık 50 yıl boyunca maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel zararları göz önünde bulundurarak rekor bir tazminat ödemeyi kabul etti. 89 yaşındaki adamın beraatının ardından 1.45 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.Kararı veren Hakim Kunii Koshi, Hakamata’nın maruz kaldığı sürecin "son derece ağır zihinsel ve fiziksel acılara" yol açtığını belirtti. Avukatları, müvekkillerinin idam korkusuyla geçen on yıllar boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurgulayarak en yüksek tazminat miktarını talep etmişti.1968 yılında işlemediği bir suçu 12 saat süren sorgulamalar ve baskılar sonucu kabul eden Hakamada, zorla itiraf verdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yarim-asirdir-hapisteydi-dunyanin-en-uzun-sure-idamini-bekleyen-mahkumu-beraat-etti-1088452465.html
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japonya, idam cezası, beraat, idam, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat
japonya, idam cezası, beraat, idam, tazminat, tazminat davası, rekor tazminat

İdam mahkumu 50 yıl sonra beraat etti: Yarım asrın bedeli olarak rekor tazminat ödenecek

09:57 25.03.2025
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İdam - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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Japonya’da haksız yere idama mahkum edilen ve yaklaşık 50 yıl boyunca hücrede yaşayan 89 yaşındaki bir adam, beraat ettikten sonra 217 milyon yen (1.45 milyon dolar) tazminat almaya hak kazandı. Bu miktar, ülkede bir ceza davasında verilen en yüksek tazminat olarak tarihe geçti.
1968 yılında işverenini, eşini ve iki çocuğunu öldürmekle suçlanarak idama mahkum edilen Iwao Hakamata, yıllar süren hukuki mücadelenin ardından 2014'te yeniden yargılanma hakkın kazanmıştı. 2024 yılında suçsuz bulunarak beraat etti.
Beraat kararı, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından birini sona erdirirken Hakamada'yı ülkenin savaş sonrası tarihinde yeniden yargılanmasına karar verilen beşinci idam mahkumu yaptı.
Japonya'da hükümet, Hakamata'nın cezaevinde geçirdiği yaklaşık 50 yıl boyunca maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel zararları göz önünde bulundurarak rekor bir tazminat ödemeyi kabul etti. 89 yaşındaki adamın beraatının ardından 1.45 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
Kararı veren Hakim Kunii Koshi, Hakamata’nın maruz kaldığı sürecin "son derece ağır zihinsel ve fiziksel acılara" yol açtığını belirtti. Avukatları, müvekkillerinin idam korkusuyla geçen on yıllar boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadığını vurgulayarak en yüksek tazminat miktarını talep etmişti.
1968 yılında işlemediği bir suçu 12 saat süren sorgulamalar ve baskılar sonucu kabul eden Hakamada, zorla itiraf verdiğini belirtti.
İdam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Yarım asırdır hapisteydi: Dünyanın en uzun süre idamını bekleyen mahkumu beraat etti
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