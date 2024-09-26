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Yarım asırdır hapisteydi: Dünyanın en uzun süre idamını bekleyen mahkumu beraat etti
Yarım asırdır hapisteydi: Dünyanın en uzun süre idamını bekleyen mahkumu beraat etti
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun süredir idam mahkumu olan 88 yaşındaki bir adam Japon mahkemesi tarafından beraat ettirildi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T08:52+0300
2024-09-26T08:52+0300
2024-09-26T08:56+0300
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Yarım asırdan fazla bir süredir idam mahkumu olan Iwao Hakamada 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki genç çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuştu.Kısa bir süre önce, müfettişlerin dörtlü cinayetten mahkum edilmesine yol açan kanıtları yerleştirmiş olabileceği şüpheleri nedeniyle yeniden yargılanmasına karar verildi. Karar, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından birini sona erdirirken Hakamada'yı ülkenin savaş sonrası tarihinde yeniden yargılanmasına karar verilen beşinci idam mahkumu yaptı.Iwao Hakamada kimdir?Iwao Hakamada, 10 Mart 1936 doğumlu, 1966 yılında dört kişiyi öldürmekle suçlanan ve 1968'de ölüm cezasına çarptırılan Japon bir mahkumdur. Hakamada, 48 yıl boyunca ölüm cezası aldıktan sonra yeniden yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve suçsuz olduğu kararına varıldı.
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Yarım asırdır hapisteydi: Dünyanın en uzun süre idamını bekleyen mahkumu beraat etti
08:52 26.09.2024 (güncellendi: 08:56 26.09.2024)
Dünyanın en uzun süredir idam mahkumu olan 88 yaşındaki bir adam Japon mahkemesi tarafından beraat ettirildi.
Yarım asırdan fazla bir süredir idam mahkumu olan Iwao Hakamada 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki genç çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Kısa bir süre önce, müfettişlerin dörtlü cinayetten mahkum edilmesine yol açan kanıtları yerleştirmiş olabileceği şüpheleri nedeniyle yeniden yargılanmasına karar verildi.
Karar, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından birini sona erdirirken Hakamada'yı ülkenin savaş sonrası tarihinde yeniden yargılanmasına karar verilen beşinci idam mahkumu yaptı.
Iwao Hakamada, 10 Mart 1936 doğumlu, 1966 yılında dört kişiyi öldürmekle suçlanan ve 1968'de ölüm cezasına çarptırılan Japon bir mahkumdur. Hakamada, 48 yıl boyunca ölüm cezası aldıktan sonra yeniden yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve suçsuz olduğu kararına varıldı.