https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibbye-yonelik-sorusturmalara-yonelik-protestolarda-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alinan-1094856851.html

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sebebiyle gözaltına... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T20:14+0300

2025-03-25T20:14+0300

2025-03-25T20:32+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhurbaşkanına hakaret

saraçhane

haberler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk ve terör soruşturmalara karşı yapılan protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gösteri sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi. Talimat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.G.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen B.G.Y., ' Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-uc-sirkete-el-konuldu-1094855040.html

türki̇ye

saraçhane

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cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanına hakaret, saraçhane, haberler