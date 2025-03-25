https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibbye-yonelik-sorusturmalara-yonelik-protestolarda-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alinan-1094856851.html
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sebebiyle gözaltına... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T20:14+0300
2025-03-25T20:14+0300
2025-03-25T20:32+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhurbaşkanına hakaret
saraçhane
haberler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk ve terör soruşturmalara karşı yapılan protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gösteri sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi. Talimat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.G.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen B.G.Y., ' Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-uc-sirkete-el-konuldu-1094855040.html
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cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanına hakaret, saraçhane, haberler
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhurbaşkanına hakaret, saraçhane, haberler
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
20:14 25.03.2025 (güncellendi: 20:32 25.03.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sebebiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk ve terör soruşturmalara karşı yapılan protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gösteri sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi.
Talimat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli B.G.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen B.G.Y., ' Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.