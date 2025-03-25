https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-uc-sirkete-el-konuldu-1094855040.html

İBB soruşturması kapsamında üç şirkete el konuldu

İBB soruşturması kapsamında üç şirkete el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T18:24+0300

2025-03-25T18:24+0300

2025-03-25T18:58+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ali nuhoğlu

furkan remzi ceylan

nuhoğlu i̇nşaat

ekrem i̇mamoğlu

cumhuriyet başsavcılığı

i̇scon i̇nşaat

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.Sözcü'nün haberine göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamada,Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi. Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbye-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-ali-nuhoglunun-ifadesine-ulasildi-1094748402.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ali nuhoğlu, furkan remzi ceylan, nuhoğlu i̇nşaat, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇scon i̇nşaat