https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibb-sorusturmasi-kapsaminda-uc-sirkete-el-konuldu-1094855040.html
İBB soruşturması kapsamında üç şirkete el konuldu
İBB soruşturması kapsamında üç şirkete el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T18:24+0300
2025-03-25T18:24+0300
2025-03-25T18:58+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ali nuhoğlu
furkan remzi ceylan
nuhoğlu i̇nşaat
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
i̇scon i̇nşaat
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.Sözcü'nün haberine göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamada,Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi. Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbye-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-ali-nuhoglunun-ifadesine-ulasildi-1094748402.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ali nuhoğlu, furkan remzi ceylan, nuhoğlu i̇nşaat, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇scon i̇nşaat
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ali nuhoğlu, furkan remzi ceylan, nuhoğlu i̇nşaat, ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇scon i̇nşaat
İBB soruşturması kapsamında üç şirkete el konuldu
18:24 25.03.2025 (güncellendi: 18:58 25.03.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında kapsamında Nuhoğlu İnşaat, İstcon İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.
Sözcü'nün haberine göre, Başsavcılıktan yapılan açıklamada,Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konulduğu bildirildi. Buna göre Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.