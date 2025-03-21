https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbye-yonelik-sorusturmada-gozaltina-alinan-ali-nuhoglunun-ifadesine-ulasildi-1094748402.html

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun ifadesine ulaşıldı

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun ifadesine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ali... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T18:53+0300

2025-03-21T18:53+0300

2025-03-21T18:53+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Şüpheli Ali Nuhoğlu, emniyetteki ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, 40 sayfalık savunma yaptı.Nuhoğlu, ifadesinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi.Kendi adına dedesinden miras kalan Trabzon'da çay bahçeleri olduğunu kaydeden Nuhoğlu, bunun dışında adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını ifade etti.Nuhoğlu, banka hesaplarında 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarı para olabileceğini belirterek, bunun dışında şirketlerine ait birden fazla gayrimenkul ve araçlar olduğunu, şirketleri üzerinde de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabileceğini kaydetti.'Bu satışta ben Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme yapmadım'Sorgusunda Nuhoğlu'na, kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan 99 kişinin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı soruldu.Nuhoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu şahsen tanıdığını belirterek, "Kendisi Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Gürpınar Hal İnşaatı ihalesini adi ortaklık girişimi olarak Nuhoğlu firmamız ile kazanmıştık. Kendisiyle bu süreçte tanışmıştık. Kendisiyle aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat Şirketi ile kendimin kurduğu Güllüce Tarımcılık isimli firmam ile 2 adet mesken satışı gerçekleştirdik. Ancak bu satışta ben Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme yapmadım" ifadesini kullandı.Bu ticaretle ilgili İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile görüşüp satış yaptığını kaydeden Nuhoğlu, "Gazetelerde Ekrem İmamoğlu'na ait diğer parseli de benim sattığım yönünde haberler çıkmış olsa da bu gerçek değildir. Bunun dışında kendisi veya şirketleri ile ticaretim olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur. Ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır" dedi.'Murat Ongun törenlerde veya açılışlarda selamlaştığım birisidir'Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ı Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak tanıdığını söyleyen Nuhoğlu, samimiyeti veya ticareti olmadığını savundu.Nuhoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile ilgiliyse, "Murat Ongun isimli şahıs Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olması sebebiyle törenlerde veya açılışlarda selamlaştığım birisidir" dedi.İfade sırasında, Nuhoğlu ile savcılığın "İSTCON İnş. Yatırım San. ve Tic. A.Ş ünvanlı firmanın banka hesaplarına KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş'nin banka hesaplarından 2024 Ocak/2025 dönemleri arasında toplam 658 milyon 929 bin 738 lira 45 kuruş tutarında para transferi gerçekleştiği, şirketin banka hesapları üzerinde yapılan araştırmalarda, şirketin banka hesaplarına KİPTAŞ'tan gelen tutarların yaklaşık 320 milyon lira tutarındaki kısmının Trend İnş. San. ve Tic. A.Ş (Ali Nuhoğlu'nun şirketi) banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine rastlanılmıştır. Trend İnşaat tarafından İSTCON İnşaat şirketine 2024-2025 yıllarında yalnızca toplam 783 milyon lira (KDV hariç) tutarında mal/hizmet satış faturası düzenlediği bilgisine rastlanmıştır. Yani söz konusu transfer işlemlerinin mahiyetinin tamamının ticari faaliyet kaynaklı olmadığı anlaşılmıştır" tespitleriyle ilgili bilgi notu paylaşıldı.Bu tespitlerle ilgili Nuhoğlu'na, "KİPTAŞ İstanbul Konut ünvanlı firmadan şirketin banka hesaplarına gelen para transferi neye istinaden gerçekleştirilmiştir?", "KİPTAŞ'tan gelen ve Ali Nuhoğlu isimli şahsa ait olan Trend İnşaat ünvanlı firmanın banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen 320 milyon liranın ne amaçla gönderildiği ve akıbeti hakkında açıklama yapar mısınız?", "Trend İnşaat ile İSTCON arasında 2024-2025 yılları arasında toplam 783 milyon lira (KDV hariç) ticari faaliyet olmasına rağmen iki firma arasında yapılan ticaretin çok üstünde para ticareti olmasının sebebi nedir?" soruları yöneltildi.Nuhoğlu, bu soruları, "İSTCON firması ortağı Furkan Remzi Ceylan ile samimi bir ilişkimiz vardır. Daha önce de benim yanımda çalışmışlığı vardır. Ticari ilişkilerimizden dolayı zaman zaman birbirimize para gönderimi olmuştur. Ancak toplamdaki 320 milyon lira tutarın ne amaçla gönderildiğine ve nerede kullanıldığına muhasebe kayıtlarımıza bakmak suretiyle cevap verebilirim. KİPTAŞ'tan alınan ihaleyi İSTCON firması olarak Furkan Remzi Ceylan kendisi almıştır. Burada KİPTAŞ'tan ödenen paralar da bu firmaya gitmiştir" diye cevapladı.Sorguda, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun raporu doğrultusunda Güllüce Tarımcılık San. Tic. A.Ş. ile ilgili bazı tespitler doğrultusunda Nuhoğlu'na soru soruldu.Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık San. Tic. A.Ş'yi ne amaçla kurduğu, şirketin faaliyet alanları, ticari faaliyetler ve İmamoğlu'nun şirketine devri hakkındaki soruları şu şekilde cevapladı:Şirketin almış olduğu villaların parasını ticari faaliyetlerden elde ettiğini savunan Nuhoğlu, bedellerin de tam olarak gösterildiğini belirtti.'Benim muhasebemde ve kasamda bu miktarda para bulunması normaldir'Nuhoğlu'na soruşturmanın şüphelilerinden Furkan Remzi Ceylan'ın telefonunda yer alan, valiz içinde deste deste paralar, silah ve şarjörler ile kasadan para çıkaran bir erkeğin olduğu fotoğraflar gösterilerek fotoğrafları kendisinin çekip çekmediği soruldu.Soruya Nuhoğlu, "Fotoğraflardaki oda Trend İnşaat'ın muhasebe odasına benzemektedir. Benim 3 adet ruhsatlı silahım bulunmaktadır. Fotoğrafın kim tarafından çekildiğini ve silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Benim muhasebemde ve kasamda bu miktarda para bulunması normaldir. Çünkü ticari hacmimiz bu kadar parayı kasada tutmamı zorunlu kılmaktadır. Mahkeme kararıyla şirketimde yapılan aramada da fotoğrafta görülen paraların üzerinde para bulunmuştur. Fotoğraflarda görünen şahsı net görünmediği için tanıyamadım" cevabını verdi.'İSTCON firması benim himayemde değil'Nuhoğlu'na, öncesinde kendisinin şirketinde yönetici pozisyonunda çalışan, şimdi İSTCON firmasının sahibi olan, soruşturmanın şüphelisi Furkan Remzi Ceylan'ın, kendisinin hesabından 16.3 milyon lira çekmesiyle ilgili Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun raporuna yönelik, "Furkan Remzi Ceylan isimli şahısla birlikte hareket ediyor olabileceğiniz ve İSTCON ünvanlı firmanın sizin himayeniz altında olduğu kuvvetli suç şüphesi oluşturmaktadır. İSTCON ünvanlı firma himayeniz altında mıdır?" soruları yöneltildi.Nuhoğlu soruyu, "İSTCON firması benim himayemde değil. Sadece Remzi Furkan Ceylan'ı daha önceden tanımam, dayısının daha önceden yanımda çalışmasından dolayı iş ilişkimiz vardır. Ticaret olarak borç alışverişi yaparız. Ayrıca benim en büyük işimde alt taşeron olarak çalışmaktadır. İSTCON firmasının bana veya şirketime gönderdiği paralar iş ilişkisi ve borç-alacak ilişkisi kaynaklıdır. Bu para transferlerinn ihalelerle bir ilgisi yoktur" şeklinde cevapladı.Sorguda Nuhoğlu'na MASAK raporunda, İmamoğlu İnşaat A.Ş'nin Güllüce Tarımcılık firmasının satın aldığı Sarıyer'deki taşınmazlara komşu taşınmazı satın aldığına yönelik tespitler soruldu.Nuhoğlu, söz konusu taşınmazla ilgili bir bilgisi olmadığını savundu.Sorgusunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Nuhoğlu, suç işlemek kastıyla herhangi bir işlem yapmadığını öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-hazirlanan-masak-raporunun-detaylarina-ulasildi-1094746511.html

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