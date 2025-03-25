https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/darphane-o-paralari-iade-edecek-utts--odemelerinizi-kontrol-edin-uyarisi-1094846382.html

Darphane o paraları iade edecek: UTTS ödemelerinizi kontrol edin uyarısı

Darphane o paraları iade edecek: UTTS ödemelerinizi kontrol edin uyarısı

Sputnik Türkiye

UTTS montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından Darphane açıklama yaparak fazla ödenen paraların iade edileceğini duyurdu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T13:49+0300

2025-03-25T13:49+0300

2025-03-25T13:49+0300

ekonomi̇

darphane

utts

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

taşıt tanıma birimi (ttb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060366576_0:0:678:381_1920x0_80_0_0_37a73fa2f824994cf0638e55d1fbfbb2.jpg

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının güncellenmesinin ardından Darphane'den açıklama geldi. Darphane, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve hizmet bedeli KDV dahil 2.791,45 TL olan ücretin, 2.172 TL’ye düşürüldüğünü belirtti. Bu nedenle da daha önce yüksek fiyattan montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edileceğini duyurdu. Montaj ücreti düşürüldüTürkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı. Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.Fazla ödenen 619 TL iade edilecek24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.Hangi araçlarda zorunlu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

darphane, utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb)