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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/darphane-o-paralari-iade-edecek-utts--odemelerinizi-kontrol-edin-uyarisi-1094846382.html
Darphane o paraları iade edecek: UTTS ödemelerinizi kontrol edin uyarısı
Darphane o paraları iade edecek: UTTS ödemelerinizi kontrol edin uyarısı
Sputnik Türkiye
UTTS montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından Darphane açıklama yaparak fazla ödenen paraların iade edileceğini duyurdu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T13:49+0300
2025-03-25T13:49+0300
ekonomi̇
darphane
utts
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
taşıt tanıma birimi (ttb)
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının güncellenmesinin ardından Darphane'den açıklama geldi. Darphane, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve hizmet bedeli KDV dahil 2.791,45 TL olan ücretin, 2.172 TL’ye düşürüldüğünü belirtti. Bu nedenle da daha önce yüksek fiyattan montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edileceğini duyurdu. Montaj ücreti düşürüldüTürkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı. Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.Fazla ödenen 619 TL iade edilecek24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.Hangi araçlarda zorunlu?
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darphane, utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb)
darphane, utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , taşıt tanıma birimi (ttb)

Darphane o paraları iade edecek: UTTS ödemelerinizi kontrol edin uyarısı

13:49 25.03.2025
Darphane
Darphane - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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UTTS montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından Darphane açıklama yaparak fazla ödenen paraların iade edileceğini duyurdu.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının güncellenmesinin ardından Darphane'den açıklama geldi. Darphane, 2025 yılı için belirlenen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj ve hizmet bedeli KDV dahil 2.791,45 TL olan ücretin, 2.172 TL’ye düşürüldüğünü belirtti. Bu nedenle da daha önce yüksek fiyattan montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edileceğini duyurdu.

Montaj ücreti düşürüldü

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.
Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.
Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

Fazla ödenen 619 TL iade edilecek

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.
Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.

Hangi araçlarda zorunlu?

TTB takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla %100 uyumlu TTB'ler temin edilebiliyor.

Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti
7 Aralık 2024, 10:22
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