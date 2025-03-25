https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/emekli-banka-promosyonu-2025-bankalar-ne-kadar-emekli-promosyonu-veriyor-en-yuksek-promosyon-veren-1094832172.html

Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonları değişiyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Sputnik Türkiye

Emeklilere promosyon ödemeleri her bankada farklı tutarlarda gerçekleşiyor. En yüksek banka promosyonu veren bankalar ise emekli aylığı alan vatandaşları... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T09:36+0300

2025-03-25T09:36+0300

2025-03-25T09:38+0300

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Emekli banka promosyonu bir ek ücrettir ve yılda bir defa ödenir. Emekli aylığının tahsil edildiği bankadan promosyon ödemesi alınabilir. Her bankanın sunduğu promosyon tutarı ise değişiklik gösterir. Bankalar, kendilerini tercih eden müşterilerine promosyon ödemesi yapar ve promosyon başvurusu için banka şubelerine ya da internet bankacılığına başvurulabilir. Kimler emekli promosyonu alabilir?Emekli aylığı alan ve ya alacak olanlarla ölüm aylığından faydalananlar promosyon ödemesinden yararlanabilir.İşte, 2025 banka promosyonu tutarları:DenizbankEmekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere;0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.Yapı KrediYapı Kredi SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.Akbank0 - 9.999 TL maaş alan emekliler için SGK promosyon tutarı 5.000 TL, 1.250 TL ek promosyon tutarı, toplam 6.250 TL ek promosyon tutarı ödemesi yapılacak.10.000 TL - 14.999 TL aralığında maaş alan emekliler için 8.000 TL SGK promosyon tutarı, 2.000 TL ek promosyon tutarı toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.15.000 TL - 19.999 TL aralığında maaş alan emekliler 10.000 TL, 2.500 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 12.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL SGK promosyon tutarına ek 3.000 TL ek promosyon, toplamda 15.000 TL maaş promosyon ödemesi alabilecek.İş BankasıEmekli aylığı 0 – 9.999 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 7.000 TL'ye çıkabiliyor.-10.000 – 14.999 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 10.000 TL'ye çıkabiliyor.-15.000 – 19.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 12.000 TL'ye çıkabiliyor.-20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 14.000 TL'ye çıkabiliyor.GarantiEmekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı.ŞekerbankEmekli aylığı; 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL,-10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL,-15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL,-20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.VakıfbankMaaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.INGSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanılabilir Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı!Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.Ziraat BankasıSGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.HalkbankMaaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

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