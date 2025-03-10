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Eğitim-Sen'in 'tahtaların farklı renklere boyanacağı cinsiyet eşitliği' dersi iddiasına MEB'den yanıt: 'Mümkün değil'
Eğitim-Sen'in 'tahtaların farklı renklere boyanacağı cinsiyet eşitliği' dersi iddiasına MEB'den yanıt: 'Mümkün değil'
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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ders
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.Eğitim-Sen iddiası: Tahtalar farklı renklere boyanacakBakanlık, bir eğitim sendikasının bugün okullarda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirildiği vurgulandı.MEB: Müfredata aykırıAnayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerden birinin de sendikal faaliyet özgürlüğü olduğu, insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken "başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği" ilkesinin ortak kabul gördüğü belirtilen açıklamada, sendikal hakların kullanılmasında Anayasa'nın 12, 41, 42 ve 51. maddelerine işaret edilerek, Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim sen, sendika, okul, cinsiyet, ders, müfredat, müfredat, eğitim-sen, anayasa
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim sen, sendika, okul, cinsiyet, ders, müfredat, müfredat, eğitim-sen, anayasa

Eğitim-Sen'in 'tahtaların farklı renklere boyanacağı cinsiyet eşitliği' dersi iddiasına MEB'den yanıt: 'Mümkün değil'

10:27 10.03.2025 (güncellendi: 10:28 10.03.2025)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Eğitim-Sen iddiası: Tahtalar farklı renklere boyanacak

Bakanlık, bir eğitim sendikasının bugün okullarda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirildiği vurgulandı.

MEB: Müfredata aykırı

Anayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerden birinin de sendikal faaliyet özgürlüğü olduğu, insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken "başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği" ilkesinin ortak kabul gördüğü belirtilen açıklamada, sendikal hakların kullanılmasında Anayasa'nın 12, 41, 42 ve 51. maddelerine işaret edilerek, Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir. Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, Anayasa'mız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür. Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir. Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin 'sendikal özgürlük' kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla Anayasa'ya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir."
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