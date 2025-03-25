https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/disisleri-bakani-fidan-ve-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1094858994.html
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T23:15+0300
2025-03-25T23:15+0300
2025-03-25T23:41+0300
dünya
hakan fidan
marco rubio
donald trump
abd
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094859079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3da6e8586ecbb478861ba2c58b423d47.jpg
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyordu.Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abd-ulusal-istihbarat-direktorlugu-ukrayna-inisiyatifi-elinde-tutan-taraf-rusya-1094858156.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094859079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df570ec5c742c44d2dc0318444eecec2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, marco rubio, donald trump, abd, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, marco rubio, donald trump, abd, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
23:15 25.03.2025 (güncellendi: 23:41 25.03.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.
Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyordu.
Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmişti.