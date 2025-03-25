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Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T23:15+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyordu.Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abd-ulusal-istihbarat-direktorlugu-ukrayna-inisiyatifi-elinde-tutan-taraf-rusya-1094858156.html
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hakan fidan, marco rubio, donald trump, abd, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, marco rubio, donald trump, abd, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

23:15 25.03.2025 (güncellendi: 23:41 25.03.2025)
© AP Photo / Rod LamkeyDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.
Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti.
Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyordu.
Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmişti.
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