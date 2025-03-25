https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/disisleri-bakani-fidan-ve-abdli-mevkidasi-rubio-ile-bir-araya-geldi-1094858994.html

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T23:15+0300

2025-03-25T23:15+0300

2025-03-25T23:41+0300

dünya

hakan fidan

marco rubio

donald trump

abd

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirecekleri salona geçti. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyordu.Bunun yanı sıra görüşmede Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abd-ulusal-istihbarat-direktorlugu-ukrayna-inisiyatifi-elinde-tutan-taraf-rusya-1094858156.html

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hakan fidan, marco rubio, donald trump, abd, dışişleri bakanlığı