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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Ukrayna'da inisiyatifi elinde tutan taraf Rusya
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Ukrayna'da inisiyatifi elinde tutan taraf Rusya
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan oturumda yıllık rapor sunan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada inisiyatifi elinde... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T22:24+0300
2025-03-25T22:32+0300
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Kaleme alınan belgede, “Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya kendisini elverişli bir konuma getirdi ve Kiev ile Batılı müttefikleri üzerinde daha fazla baskı kurarak onları müzakerelerde istediği tavizleri vermeye zorlamak için harekete geçti” denildi.Raporda Ukrayna'daki krizinde Moskova'nın Batı silahlarına karşı koyma konusunda zengin dersler çıkardığı belirtilirken bu deneyimin ABD'nin gelecekteki savunma planlaması için bir zorluk teşkil etmesi muhtemel olduğu öne sürüldü.Kaleme alınan raporda, Özel Askeri Operasyonu'nun bir sonucu olarak Rusya'nın askeri yeteneklerini geliştirdiğine ve bilhassa denizaltılar ile bombardıman uçakları bağlamında uzun menzilli hassas saldırı yeteneklerine sahip olduğuna dikkat çekildi.Raporda, özel askeri operasyonun bir sonucu olarak Rusya'nın askeri yeteneklerini geliştirdiği ve özellikle denizaltılar ile bombardıman uçakları açısından dikkate değer uzun menzilli hassas saldırı yeteneklerine sahip olduğu vurgulandı.Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, Rusya'nın inisiyatifi elinde tuttuğunu ve tüm cephe boyunca ilerleme kaydettiğini dile getirilmişti. Rus ordusu, 2024 yılında 190'dan fazla yerleşim yerini kurtararak yaklaşık 4.5 bin kilometrekarelik bir alanı topraklarına katmıştı.Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada Ukrayna'daki Özel Operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu çünkü Rusya'ya 'başka türlü davranma şansı bırakılmadığını ve güvenlik risklerinin başka yollarla karşılık vermeyi imkansız kılacak şekilde yaratıldığını' belirtmişti. Putin, Rusya'nın 30 yıldır NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştığını ancak karşılığında ya alaycı hile ve yalanlarla ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını belirtmişti.'Rusya karşıtı yaptırımlar, Çin’de Rus yatırımlarını artırdı'İstihbarat raporunda Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Rusya Federasyonu'nun alternatif ortaklıklara yatırım yapmasına yol açtığı ve Çin ile olan ilişkilerin, düşük borç ve yatırımla bu kısıtlamaları aşmasına yardımcı olduğu belirtildi.Raporda, “Batı'nın Rusya'yı izole etme ve yaptırım uygulama çabaları, Çin'in desteğiyle ABD'ye karşı koymak için çeşitli devlet yönetimi araçlarını kullanması gibi alternatif ortaklıklara yatırımını hızlandırdı” ifadelerine yer verilirken ayrıca, Çin ile ilişkilerin Moskova'nın yaptırımları ve ihracat kontrollerini aşmasına, enerji piyasasındaki konumunu korumasına ve 'ABD'ye karşı küresel bir karşı ağırlık oluşturmasına' yardımcı olduğu vurgulandı. Söz konusu raporda tüm bunlara ek olarak BRICS'in kutupsuzlaştırma politikası izlediği de ileri sürüldü.İstihbarat raporu, Rusya'nın önemli ekonomik zorlukların üstesinden gelebileceğine dikkat çekerken bunun 'ithal ikamesi, düşük devlet borcu seviyeleri ve askeri-endüstriyel komplekse yapılan yatırımlar' sayesinde mümkün olduğunu öne sürüldü.'Rusya askeri ve ekonomik dayanıklılığını kanıtladı'Yayımlanan ABD istihbarat raporunda, Rusya'nın ekonomik ve askeri dayanıklılığıyla ABD için önemli bir rakip haline geldiği belirtildi.Raporda “Rusya'nın nükleer kapasitesi ve konvansiyonel kabiliyetleri, gösterdiği ekonomik ve askeri dirençle birlikte, onu önemli bir rakip haline getirmektedir” denildi.Ayrıca raporda Moskova'nın kendi nükleer kapasitesini kullanmasının ABD için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği de iddia edildi.'Rusya'nın nükleer silah geliştiriyor'ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın nükleer silah geliştirmelerinin amacının, ABD'nin füze savunma sistemlerini devre dışı bırakmak olduğunu iddia etti.Komite Oturumu'nda konuşan Gabbard, "Rusya, ABD'nin füze savunma sistemlerini atlatmaya yönelik olarak daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir nükleer güç inşa ediyor" dedi. Gabbard, Rusya'nın ABD topraklarına yönelik riskler yaratarak ve çatışma durumunda nükleer savaş tehdidinde bulunma kapasitesine sahip olarak ABD'yi caydırmayı amaçladığına inandığı öne sürüldü.Kremlin ise Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.'Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma artık geri döndürülemez'ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan 'Dünya Genelinde Tehditler' başlıklı oturuma sunulan raporda Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore arasındaki derinleşen bağların Ukrayna'daki çatışmalar sona erse bile devam edeceği dile getirildi.Raporda “2022'den bu yana Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore giderek yakınlaştı. Ukrayna'daki çatışmanın hızlandırıcı faktörünün ortadan kaldırılmasıyla bu ikili ilişkilerin 2021'de çatışma öncesi seviyelere dönmesi pek olası değil” denildi.Raporda son olarak mevcut yakınlaşmanın, bu ülkeler arasındaki mevcut işbirliği düzeyini güçlendirebilecek veya dönüştürebilecek yeni stratejik öncelikler ve zorluklar için alan yarattığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kremlin-rusya-ve-abd-kalici-barisin-saglanmasi-icin-calismaya-devam-edecek-1094856644.html
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abd, valeriy gerasimov, vladimir putin, rusya, nato, brics, kremlin, abd, ukrayna, çin, tulsi gabbard
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Ukrayna'da inisiyatifi elinde tutan taraf Rusya

22:24 25.03.2025 (güncellendi: 22:32 25.03.2025)
© AA / Celal GüneşABD senatosu
ABD senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan oturumda yıllık rapor sunan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada inisiyatifi elinde tuttuğunu ve uygun çözüm koşullarına ulaşmak için hareket ettiğini söyledi.
Kaleme alınan belgede, “Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya kendisini elverişli bir konuma getirdi ve Kiev ile Batılı müttefikleri üzerinde daha fazla baskı kurarak onları müzakerelerde istediği tavizleri vermeye zorlamak için harekete geçti” denildi.
Raporda Ukrayna'daki krizinde Moskova'nın Batı silahlarına karşı koyma konusunda zengin dersler çıkardığı belirtilirken bu deneyimin ABD'nin gelecekteki savunma planlaması için bir zorluk teşkil etmesi muhtemel olduğu öne sürüldü.
Kaleme alınan raporda, Özel Askeri Operasyonu'nun bir sonucu olarak Rusya'nın askeri yeteneklerini geliştirdiğine ve bilhassa denizaltılar ile bombardıman uçakları bağlamında uzun menzilli hassas saldırı yeteneklerine sahip olduğuna dikkat çekildi.
Raporda, özel askeri operasyonun bir sonucu olarak Rusya'nın askeri yeteneklerini geliştirdiği ve özellikle denizaltılar ile bombardıman uçakları açısından dikkate değer uzun menzilli hassas saldırı yeteneklerine sahip olduğu vurgulandı.
Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, Rusya'nın inisiyatifi elinde tuttuğunu ve tüm cephe boyunca ilerleme kaydettiğini dile getirilmişti. Rus ordusu, 2024 yılında 190'dan fazla yerleşim yerini kurtararak yaklaşık 4.5 bin kilometrekarelik bir alanı topraklarına katmıştı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada Ukrayna'daki Özel Operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu çünkü Rusya'ya 'başka türlü davranma şansı bırakılmadığını ve güvenlik risklerinin başka yollarla karşılık vermeyi imkansız kılacak şekilde yaratıldığını' belirtmişti. Putin, Rusya'nın 30 yıldır NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştığını ancak karşılığında ya alaycı hile ve yalanlarla ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını belirtmişti.

'Rusya karşıtı yaptırımlar, Çin’de Rus yatırımlarını artırdı'

İstihbarat raporunda Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Rusya Federasyonu'nun alternatif ortaklıklara yatırım yapmasına yol açtığı ve Çin ile olan ilişkilerin, düşük borç ve yatırımla bu kısıtlamaları aşmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Raporda, “Batı'nın Rusya'yı izole etme ve yaptırım uygulama çabaları, Çin'in desteğiyle ABD'ye karşı koymak için çeşitli devlet yönetimi araçlarını kullanması gibi alternatif ortaklıklara yatırımını hızlandırdı” ifadelerine yer verilirken ayrıca, Çin ile ilişkilerin Moskova'nın yaptırımları ve ihracat kontrollerini aşmasına, enerji piyasasındaki konumunu korumasına ve 'ABD'ye karşı küresel bir karşı ağırlık oluşturmasına' yardımcı olduğu vurgulandı.
Söz konusu raporda tüm bunlara ek olarak BRICS'in kutupsuzlaştırma politikası izlediği de ileri sürüldü.
İstihbarat raporu, Rusya'nın önemli ekonomik zorlukların üstesinden gelebileceğine dikkat çekerken bunun 'ithal ikamesi, düşük devlet borcu seviyeleri ve askeri-endüstriyel komplekse yapılan yatırımlar' sayesinde mümkün olduğunu öne sürüldü.

'Rusya askeri ve ekonomik dayanıklılığını kanıtladı'

Yayımlanan ABD istihbarat raporunda, Rusya'nın ekonomik ve askeri dayanıklılığıyla ABD için önemli bir rakip haline geldiği belirtildi.
Raporda “Rusya'nın nükleer kapasitesi ve konvansiyonel kabiliyetleri, gösterdiği ekonomik ve askeri dirençle birlikte, onu önemli bir rakip haline getirmektedir” denildi.
Ayrıca raporda Moskova'nın kendi nükleer kapasitesini kullanmasının ABD için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği de iddia edildi.

'Rusya'nın nükleer silah geliştiriyor'

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Rusya'nın nükleer silah geliştirmelerinin amacının, ABD'nin füze savunma sistemlerini devre dışı bırakmak olduğunu iddia etti.
Komite Oturumu'nda konuşan Gabbard, "Rusya, ABD'nin füze savunma sistemlerini atlatmaya yönelik olarak daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir nükleer güç inşa ediyor" dedi. Gabbard, Rusya'nın ABD topraklarına yönelik riskler yaratarak ve çatışma durumunda nükleer savaş tehdidinde bulunma kapasitesine sahip olarak ABD'yi caydırmayı amaçladığına inandığı öne sürüldü.
Kremlin ise Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.

'Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma artık geri döndürülemez'

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan 'Dünya Genelinde Tehditler' başlıklı oturuma sunulan raporda Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore arasındaki derinleşen bağların Ukrayna'daki çatışmalar sona erse bile devam edeceği dile getirildi.
Raporda “2022'den bu yana Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore giderek yakınlaştı. Ukrayna'daki çatışmanın hızlandırıcı faktörünün ortadan kaldırılmasıyla bu ikili ilişkilerin 2021'de çatışma öncesi seviyelere dönmesi pek olası değil” denildi.
Raporda son olarak mevcut yakınlaşmanın, bu ülkeler arasındaki mevcut işbirliği düzeyini güçlendirebilecek veya dönüştürebilecek yeni stratejik öncelikler ve zorluklar için alan yarattığı vurgulandı.
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