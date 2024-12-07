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Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti
Sputnik Türkiye
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş için son başvuru tarihi yoğunluk nedeniyle 31 Ocak 2025’e uzatıldı. 31 Aralık 2024’e kadar kaydolanlar, donanım... 07.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-07T10:22+0300
2024-12-07T10:22+0300
ekonomi
maliye bakanlığı
araç
araba
ikinci el araba satıcısı
yakıt
akaryakıt
akaryakıt zammı
taşıt
taşıt tanıma sistemi (tts)
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri sisteme 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek.Ancak, 31 Aralık 2024’e kadar başvuranlar, donanım fiyatlarını yıl sonundaki ÜFE artışından etkilenmeden ödeme avantajına sahip olacak.Montaj i̇çin son tarih: 30 Nisan 2025UTTS kapsamında zorunlu olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve Taşıt Tanıma Otomasyonu (TTO) donanımları, en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar monte edilmek zorunda. Bu süre zarfında montajı tamamlamayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak ve akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanamayacak.Kimler i̇çin ne değişti?Taşıt sahiplerine özel fırsatlarBireysel araç sahipleri için mevcut düzenlemede TTB montajı zorunluluğu bulunmazken, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlarda TTB montajı ithalatçı ya da üretici firmalar tarafından yapılacak.Akaryakıt i̇stasyonu i̇şletmecileri31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.Sistem standartları artıyorYeni düzenlemeyle mevcut sistemlerdeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek, böylece standartlaşma sağlanacak. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak, bu da kullanıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine erişmesini sağlayacak.Sisteme kayıtlı akaryakıt istasyonlarının sayısı şu anda 4 bin, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu aşmış durumda. Hedef, yıl sonuna kadar bu rakamların sırasıyla 8 bin istasyon ve 2 milyon siparişe ulaşması.Ekonomiye katkı ve kayıt dışılıkla mücadeleUTTS ile 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik ortamda kontrol edilecek ve bu sayede yılda 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.Vergi avantajları genişletildiYeni düzenlemeyle firmalara, UTTS kapsamında yapılan harcamalar için amortisman oranını %50’ye kadar seçebilme ve bu giderleri 2 yılda vergiden düşme hakkı tanındı. Bu, işletmelerin mali yüklerini hafifletirken sisteme geçişi teşvik ediyor.
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utts başvuru tarihi, taşıt tanıma sistemi, ttb ve tto montajı, akaryakıt istasyonu düzenlemeleri, 2025 taşıt tanıma sistemi son tarih, taşıt tanıma sistemi avantajları, kayıt dışı ekonomi mücadelesi, araç sahipleri için ttb zorunluluğu, taşıt tanıma sistemi amortisman
utts başvuru tarihi, taşıt tanıma sistemi, ttb ve tto montajı, akaryakıt istasyonu düzenlemeleri, 2025 taşıt tanıma sistemi son tarih, taşıt tanıma sistemi avantajları, kayıt dışı ekonomi mücadelesi, araç sahipleri için ttb zorunluluğu, taşıt tanıma sistemi amortisman

Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti

10:22 07.12.2024
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Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş için son başvuru tarihi yoğunluk nedeniyle 31 Ocak 2025’e uzatıldı. 31 Aralık 2024’e kadar kaydolanlar, donanım maliyetlerini yılsonu fiyat artışından etkilenmeden ödeyebilecek. TTO ve TTB montajları için son tarih ise 30 Nisan 2025 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri sisteme 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Ancak, 31 Aralık 2024’e kadar başvuranlar, donanım fiyatlarını yıl sonundaki ÜFE artışından etkilenmeden ödeme avantajına sahip olacak.

Montaj i̇çin son tarih: 30 Nisan 2025

UTTS kapsamında zorunlu olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve Taşıt Tanıma Otomasyonu (TTO) donanımları, en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar monte edilmek zorunda. Bu süre zarfında montajı tamamlamayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak ve akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanamayacak.

Kimler i̇çin ne değişti?

Taşıt sahiplerine özel fırsatlar

31 Aralık 2024’e kadar kayıt: Donanım fiyatları 2024 tarifesiyle sabitlenecek.
1-31 Ocak 2025 arasında kayıt: Yeni yıl fiyat tarifesi geçerli olacak.
Bireysel araç sahipleri için mevcut düzenlemede TTB montajı zorunluluğu bulunmazken, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlarda TTB montajı ithalatçı ya da üretici firmalar tarafından yapılacak.

Akaryakıt i̇stasyonu i̇şletmecileri

2024 yılı hizmet bedeli avantajı: 31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptıran işletmeciler, 2024 fiyatlarından faydalanacak.
1-31 Ocak 2025: 2025 yılı tarifesi uygulanacak, montaj için son tarih yine 30 Nisan 2025 olacak.
31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Sistem standartları artıyor

Yeni düzenlemeyle mevcut sistemlerdeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek, böylece standartlaşma sağlanacak. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak, bu da kullanıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine erişmesini sağlayacak.
Sisteme kayıtlı akaryakıt istasyonlarının sayısı şu anda 4 bin, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu aşmış durumda. Hedef, yıl sonuna kadar bu rakamların sırasıyla 8 bin istasyon ve 2 milyon siparişe ulaşması.

Ekonomiye katkı ve kayıt dışılıkla mücadele

UTTS ile 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik ortamda kontrol edilecek ve bu sayede yılda 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vergi avantajları genişletildi

Yeni düzenlemeyle firmalara, UTTS kapsamında yapılan harcamalar için amortisman oranını %50’ye kadar seçebilme ve bu giderleri 2 yılda vergiden düşme hakkı tanındı. Bu, işletmelerin mali yüklerini hafifletirken sisteme geçişi teşvik ediyor.
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