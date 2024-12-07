https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/resmi-gazetede-yayinlandi-milyonlarca-arac-sahibi-dikkat-tasit-tanima-sisteminde-yeni-donem-icin-1091269237.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı, milyonlarca araç sahibi dikkat: Taşıt Tanıma Sistemi’nde yeni dönem için tarih değişti

Sputnik Türkiye

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş için son başvuru tarihi yoğunluk nedeniyle 31 Ocak 2025’e uzatıldı. 31 Aralık 2024’e kadar kaydolanlar, donanım... 07.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-07T10:22+0300

2024-12-07T10:22+0300

2024-12-07T10:22+0300

ekonomi

maliye bakanlığı

araç

araba

ikinci el araba satıcısı

yakıt

akaryakıt

akaryakıt zammı

taşıt

taşıt tanıma sistemi (tts)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki başvuru süresinin uzatıldığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri sisteme 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek.Ancak, 31 Aralık 2024’e kadar başvuranlar, donanım fiyatlarını yıl sonundaki ÜFE artışından etkilenmeden ödeme avantajına sahip olacak.Montaj i̇çin son tarih: 30 Nisan 2025UTTS kapsamında zorunlu olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ve Taşıt Tanıma Otomasyonu (TTO) donanımları, en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar monte edilmek zorunda. Bu süre zarfında montajı tamamlamayanlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak ve akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanamayacak.Kimler i̇çin ne değişti?Taşıt sahiplerine özel fırsatlarBireysel araç sahipleri için mevcut düzenlemede TTB montajı zorunluluğu bulunmazken, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlarda TTB montajı ithalatçı ya da üretici firmalar tarafından yapılacak.Akaryakıt i̇stasyonu i̇şletmecileri31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.Sistem standartları artıyorYeni düzenlemeyle mevcut sistemlerdeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek, böylece standartlaşma sağlanacak. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak, bu da kullanıcıların daha geniş bir seçenek yelpazesine erişmesini sağlayacak.Sisteme kayıtlı akaryakıt istasyonlarının sayısı şu anda 4 bin, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu aşmış durumda. Hedef, yıl sonuna kadar bu rakamların sırasıyla 8 bin istasyon ve 2 milyon siparişe ulaşması.Ekonomiye katkı ve kayıt dışılıkla mücadeleUTTS ile 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik ortamda kontrol edilecek ve bu sayede yılda 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.Vergi avantajları genişletildiYeni düzenlemeyle firmalara, UTTS kapsamında yapılan harcamalar için amortisman oranını %50’ye kadar seçebilme ve bu giderleri 2 yılda vergiden düşme hakkı tanındı. Bu, işletmelerin mali yüklerini hafifletirken sisteme geçişi teşvik ediyor.

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