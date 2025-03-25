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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara gelmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara gelmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek önemli... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T20:28+0300
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poli̇ti̇ka
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
i̇ftar
iftar yemeği
sokak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere iftar programında gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.İftar programında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın. Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir" dedi.'23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz'Son 23 yılda yükseköğretime yapılan yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'Sokağı adres gösterdiler'Türkiye'de yaşanan sokak olayları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şahsımın ve dava arkadaşımın dar dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlere güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi bunun için verdik. Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini kararttılar. Sırf çıkarlarını korumak, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ibbye-yonelik-sorusturmalara-yonelik-protestolarda-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alinan-1094856851.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, sokak
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, iftar yemeği, sokak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara gelmeyeceğiz

20:28 25.03.2025 (güncellendi: 20:47 25.03.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar Programı"nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokak olayları hakkında gençlerin provokasyonlara gelmemesi uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere iftar programında gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İftar programında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın. Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir" dedi.

'23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz'

Son 23 yılda yükseköğretime yapılan yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturmak için burs, yurt ve kredi imkânlarımızı geliştiriyoruz. Her alanda üniversitelerimizi ve çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnız 2.5 milyar liraydı. Bugün ise tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı 190, yatak kapasitesine 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta da aynı şekilde 5 yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45 yüksek lisans öğrencilerine 90 doktora öğrencilerine 135 lira seviyesinde kredi ve burs veriliyordu. Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktorada ise 9 bin TL civarında burs ve kredi veriyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızla yarı ve tam olimpik havuzlarımızla 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim, hem ailenizin, hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız.

'Sokağı adres gösterdiler'

Türkiye'de yaşanan sokak olayları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şahsımın ve dava arkadaşımın dar dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlere güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi bunun için verdik. Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini kararttılar. Sırf çıkarlarını korumak, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum'' açıklamasında bulundu.
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