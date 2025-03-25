https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/chpli-ozgur-celik-paylasti-ekrem-imamoglu-afislerine-toplatma-karari-1094842623.html
CHP'li Özgür Çelik paylaştı: Ekrem İmamoğlu afişlerine toplatma kararı
CHP'li Özgür Çelik paylaştı: Ekrem İmamoğlu afişlerine toplatma kararı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:49+0300
2025-03-25T12:49+0300
2025-03-25T12:50+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu
afiş
poster
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıda; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın afişlerinin toplatılmasını istendi.CHP'li Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" dedi.Çelik, "Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" ifadelerini kullandı.Özgür Çelik, son olarak, "Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankara-valiliginden-yeni-karar-1-nisana-kadar-gosteri-yasagi-1094839179.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, afiş, poster
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, afiş, poster
CHP'li Özgür Çelik paylaştı: Ekrem İmamoğlu afişlerine toplatma kararı
12:49 25.03.2025 (güncellendi: 12:50 25.03.2025)
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıda; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın afişlerinin toplatılmasını istendi.
CHP'li Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" dedi.
Çelik, "Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" ifadelerini kullandı.
Özgür Çelik, son olarak, "Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" dedi.