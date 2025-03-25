https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/chpli-ozgur-celik-paylasti-ekrem-imamoglu-afislerine-toplatma-karari-1094842623.html

CHP'li Özgür Çelik paylaştı: Ekrem İmamoğlu afişlerine toplatma kararı

CHP'li Özgür Çelik paylaştı: Ekrem İmamoğlu afişlerine toplatma kararı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T12:49+0300

2025-03-25T12:49+0300

2025-03-25T12:50+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

ekrem i̇mamoğlu

afiş

poster

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıda; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın afişlerinin toplatılmasını istendi.CHP'li Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz" dedi.Çelik, "Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" ifadelerini kullandı.Özgür Çelik, son olarak, "Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" dedi.

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, afiş, poster