RTÜK Başkanı Şahin: Kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır

"Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir.

RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde “Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden” bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye’yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle “kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek” konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir.