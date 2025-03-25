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RTÜK Başkanı Şahin: Kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır
RTÜK Başkanı Şahin: Kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kuruma ve yöneticilerine yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı medya kuruluşlarının sokak çağrılarına devam ettiğini belirtti.Şahin sosyal medya hesabından, 'Günlerdir millete ve gençlere yönelik "sokağa inin" çağrılarını bazı kanalların hiçbir kural kaide tanımadan yaptığını belirterek, söz konusu yayınları 'büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantısı için gerekli hazırlıkları yaparak' takip ettiklerini ifade etti.Sokağa inen bazı kişilerin 'sözde demokratik hak maskesi altında' kimi yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesine ahlaksızca küfür ettiğini ifade eden Şahin, tarihi camilere zarar verildiğini, polise asitli madde fırlatıldığını, provokasyon içerikli onlarca pankart açıldığını kaydetti.Şahin, söz konusu eylemlerde onlarca esnafın zarar gördüğünü, Türkiye'nin en kıymetli markalarına haksız şekilde boykot savaşları açıldığını da ifade ederek, şunları belirtti:'Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır'RTÜK'ün de söz konusu süreçte tehditlere maruz kaldığını, bunun suç olduğunu, kuruma yapılan tehdit ve hakaretlere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını duyuran RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin

RTÜK Başkanı Şahin: Kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tehdit ve hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır

22:26 25.03.2025
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© DHA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kuruma ve yöneticilerine yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Sokağa çağrı yapılan yayınlarla ilgili uyarılarda bulunan Şahin, bu yayınları 'büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantısı için gerekli hazırlıkları yaparak' takip ettiklerini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı medya kuruluşlarının sokak çağrılarına devam ettiğini belirtti.
Şahin sosyal medya hesabından, 'Günlerdir millete ve gençlere yönelik "sokağa inin" çağrılarını bazı kanalların hiçbir kural kaide tanımadan yaptığını belirterek, söz konusu yayınları 'büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantısı için gerekli hazırlıkları yaparak' takip ettiklerini ifade etti.
Sokağa inen bazı kişilerin 'sözde demokratik hak maskesi altında' kimi yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesine ahlaksızca küfür ettiğini ifade eden Şahin, tarihi camilere zarar verildiğini, polise asitli madde fırlatıldığını, provokasyon içerikli onlarca pankart açıldığını kaydetti.
Şahin, söz konusu eylemlerde onlarca esnafın zarar gördüğünü, Türkiye'nin en kıymetli markalarına haksız şekilde boykot savaşları açıldığını da ifade ederek, şunları belirtti:

"Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir.

RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde “Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden” bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye’yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle “kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek” konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir.

'Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır'

RTÜK'ün de söz konusu süreçte tehditlere maruz kaldığını, bunun suç olduğunu, kuruma yapılan tehdit ve hakaretlere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını duyuran RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 'Sakın ha, bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız.' şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun 'kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun' hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.

Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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