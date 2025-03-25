https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bakan-tunc-boykot-cagrisi-yapilmasi-ve-bu-yolla-ekonomimizin-hedef-alinmasi-cok-tehlikeli--1094848653.html
Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli
Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-25T15:28+0300
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yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı'na fidan dikim törenine katıldı. Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özel'in dün yaptığı boykot çağrısını eleştirdi. Bakan Tunç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dmm-sisli-belediyesindeki-kayyum-yonetimi-kent-lokantalarini-kapatma-karari-aldi-iddiasi-dogru-1094847959.html
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yılmaz tunç, özgür özel, chp, boykot
yılmaz tunç, özgür özel, chp, boykot
Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı'na fidan dikim törenine katıldı. Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özel'in dün yaptığı boykot çağrısını eleştirdi. Bakan Tunç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Günlerdir yalan ve iftiralar üretilerek bağımsız ve tarafsız Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi marjinal gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provakasyona girişilmektedir.”
“Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanarak ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. İfade özgürlüğünün, halkın doğru bilgilendirilmesinin teminatı ve demokrasinin olmazsa olmazı basın kuruluşlarının yine düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması, tezahüratlarla yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir. Yayın politikası ne olursa olsun, bugüne kadar hiçbir basın kuruluşu bu şekilde hedef alınmamıştır.”
“Türk yargısı terörden de hesap sorar, teröristten de hesap sorar, yolsuzluk yapan da hesap sorar.”