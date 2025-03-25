Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli

“Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanarak ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. İfade özgürlüğünün, halkın doğru bilgilendirilmesinin teminatı ve demokrasinin olmazsa olmazı basın kuruluşlarının yine düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması, tezahüratlarla yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir. Yayın politikası ne olursa olsun, bugüne kadar hiçbir basın kuruluşu bu şekilde hedef alınmamıştır.”