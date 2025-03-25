https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bakan-simsek-ve-karahan-citigroup-ve-deutsche-bankin-ev-sahipliginde-kuresel-yatirimcilarla-1094831466.html
Bakan Şimşek ve Karahan, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla görüşecek
Bakan Şimşek ve Karahan, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla görüşecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Citigroup ve... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T09:17+0300
2025-03-25T09:17+0300
2025-03-25T09:17+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
citigroup
deutsche bank
hazine ve maliye bakanlığı
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fatih karahan
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/bakan-simsek-gorevimizin-basindayiz-1094799986.html
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mehmet şimşek, citigroup, deutsche bank, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan
mehmet şimşek, citigroup, deutsche bank, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan
Bakan Şimşek ve Karahan, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"