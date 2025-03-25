https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bakan-simsek-ve-karahan-citigroup-ve-deutsche-bankin-ev-sahipliginde-kuresel-yatirimcilarla-1094831466.html

Bakan Şimşek ve Karahan, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla görüşecek

Bakan Şimşek ve Karahan, Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla görüşecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Citigroup ve... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T09:17+0300

2025-03-25T09:17+0300

2025-03-25T09:17+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

citigroup

deutsche bank

hazine ve maliye bakanlığı

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

fatih karahan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091277149_0:162:3061:1884_1920x0_80_0_0_0d0c81a7d243551f4adaaf4a43b517f2.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/bakan-simsek-gorevimizin-basindayiz-1094799986.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, citigroup, deutsche bank, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan