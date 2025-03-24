https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/bakan-simsek-gorevimizin-basindayiz-1094799986.html

Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız

Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Görevimizin başındayız" açıklaması yaparak asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi. DMM de Bakan Şimşek'le ilgili 'istifa... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T00:22+0300

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türki̇ye

mehmet şimşek

hazine

türkiye

haberler

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), de 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/spk-25-nisan-2025-tarihi-seans-sonuna-kadar-borsa-istanbul-as-pay-piyasalarinda-aciga-satis-1094799865.html

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mehmet şimşek, hazine, türkiye, haberler, dezenformasyonla mücadele merkezi