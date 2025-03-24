https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/bakan-simsek-gorevimizin-basindayiz-1094799986.html
Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız
Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Görevimizin başındayız" açıklaması yaparak asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi. DMM de Bakan Şimşek'le ilgili 'istifa... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T00:22+0300
2025-03-24T00:22+0300
2025-03-24T00:22+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
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haberler
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), de 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/spk-25-nisan-2025-tarihi-seans-sonuna-kadar-borsa-istanbul-as-pay-piyasalarinda-aciga-satis-1094799865.html
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mehmet şimşek, hazine, türkiye, haberler, dezenformasyonla mücadele merkezi
mehmet şimşek, hazine, türkiye, haberler, dezenformasyonla mücadele merkezi
Bakan Şimşek: Görevimizin başındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Görevimizin başındayız" açıklaması yaparak asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi. DMM de Bakan Şimşek'le ilgili 'istifa iddialarını' yalanladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), de 'Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."