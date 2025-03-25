https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/avrupada-forma-satisindan-en-cok-kazanan-kulupler-aciklandi-fenerbahce-besiktas-ve-galatasaray-da-1094842971.html
Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var
Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var
Sputnik Türkiye
Avrupa'da forma ve ürün satışlarında en çok para kazanan 20 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den üç büyük takım da yer alıyor. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:51+0300
2025-03-25T12:51+0300
2025-03-25T12:51+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
galatasaray
forma satışı
real madrid
barcelona
bayern münih futbol takımı
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Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. En çok hangi takım para kazandı? Listede yer alan Türk takımlarının forma ve ürün satışlarından ne kadar gelir elde etti?İlk sırada Real Madrid var Listenin ilk sırasında 196 milyon euro ile Real Madrid yer alıyor. İkinci sırada 171 milyon euro ile Bayern Münih yer alırken üçüncü sırada Barcelona var. Dördüncü sırada 146 milyon euro ile Liverpool bulunurken onu Manchester United, Arsenal ve Tottenham takip ediyor. Türk takımları listede kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar gelir elde etti?Listenin 9. sırasında ise 85 milyon euro gelirle Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı takım, PSG, Manchester City ve Juventus'u geride bıraktı. Fenerbahçe ise 69 milyon euro ile listede 14. sırada yer buldu. Milan, Inter, Celtic sarı lacivertli takımın altında yer aldı. Beşiktaş ise 34 milyon euro ile listede 18. sıraya oturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/vade-uzadikca-faiz-dusuyor-kredi-faizlerinde-dusus-devam-edecek-mi-bu-sartlarda-kredi-cekmek-1094827941.html
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fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, forma satışı, real madrid, barcelona, bayern münih futbol takımı
fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, forma satışı, real madrid, barcelona, bayern münih futbol takımı
Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var
Avrupa'da forma ve ürün satışlarında en çok para kazanan 20 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den üç büyük takım da yer alıyor.
Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. En çok hangi takım para kazandı? Listede yer alan Türk takımlarının forma ve ürün satışlarından ne kadar gelir elde etti?
İlk sırada Real Madrid var
Listenin ilk sırasında 196 milyon euro ile Real Madrid yer alıyor. İkinci sırada 171 milyon euro ile Bayern Münih yer alırken üçüncü sırada Barcelona var.
Dördüncü sırada 146 milyon euro ile Liverpool bulunurken onu Manchester United, Arsenal ve Tottenham takip ediyor.
Türk takımları listede kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar gelir elde etti?
Listenin 9. sırasında ise 85 milyon euro gelirle Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı takım, PSG, Manchester City ve Juventus'u geride bıraktı.
Fenerbahçe ise 69 milyon euro ile listede 14. sırada yer buldu. Milan, Inter, Celtic sarı lacivertli takımın altında yer aldı.
Beşiktaş ise 34 milyon euro ile listede 18. sıraya oturdu.