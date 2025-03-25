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Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var
Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var
Sputnik Türkiye
Avrupa'da forma ve ürün satışlarında en çok para kazanan 20 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den üç büyük takım da yer alıyor. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. En çok hangi takım para kazandı? Listede yer alan Türk takımlarının forma ve ürün satışlarından ne kadar gelir elde etti?İlk sırada Real Madrid var Listenin ilk sırasında 196 milyon euro ile Real Madrid yer alıyor. İkinci sırada 171 milyon euro ile Bayern Münih yer alırken üçüncü sırada Barcelona var. Dördüncü sırada 146 milyon euro ile Liverpool bulunurken onu Manchester United, Arsenal ve Tottenham takip ediyor. Türk takımları listede kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar gelir elde etti?Listenin 9. sırasında ise 85 milyon euro gelirle Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı takım, PSG, Manchester City ve Juventus'u geride bıraktı. Fenerbahçe ise 69 milyon euro ile listede 14. sırada yer buldu. Milan, Inter, Celtic sarı lacivertli takımın altında yer aldı. Beşiktaş ise 34 milyon euro ile listede 18. sıraya oturdu.
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fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, forma satışı, real madrid, barcelona, bayern münih futbol takımı
fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, forma satışı, real madrid, barcelona, bayern münih futbol takımı

Avrupa'da forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da listede var

12:51 25.03.2025
© AA / Jakub PorzyckiReal Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Jakub Porzycki
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Avrupa'da forma ve ürün satışlarında en çok para kazanan 20 kulüp açıklandı. Listede Türkiye'den üç büyük takım da yer alıyor.
Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede yer aldı. En çok hangi takım para kazandı? Listede yer alan Türk takımlarının forma ve ürün satışlarından ne kadar gelir elde etti?

İlk sırada Real Madrid var

Listenin ilk sırasında 196 milyon euro ile Real Madrid yer alıyor. İkinci sırada 171 milyon euro ile Bayern Münih yer alırken üçüncü sırada Barcelona var.
Dördüncü sırada 146 milyon euro ile Liverpool bulunurken onu Manchester United, Arsenal ve Tottenham takip ediyor.

Türk takımları listede kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ne kadar gelir elde etti?

© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
Galatasaray
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
Listenin 9. sırasında ise 85 milyon euro gelirle Galatasaray yer aldı. Sarı kırmızılı takım, PSG, Manchester City ve Juventus'u geride bıraktı.
© AA / Ali AtmacaTrendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı
© AA / Ali Atmaca
Fenerbahçe ise 69 milyon euro ile listede 14. sırada yer buldu. Milan, Inter, Celtic sarı lacivertli takımın altında yer aldı.
© AABeşiktaş, Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
Beşiktaş, Fenerbahçe
© AA
Beşiktaş ise 34 milyon euro ile listede 18. sıraya oturdu.
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