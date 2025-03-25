https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankarada-bazi-metro-ve-otobus-duraklari-kapatildi-hangi-metro-ve-otobus-duraklarindan-yolcu-1094850059.html
Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı: Hangi metro ve otobüs duraklarından yolcu alınmayacak?
Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı: Hangi metro ve otobüs duraklarından yolcu alınmayacak?
Sputnik Türkiye
Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs durakları kapatılacak. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T16:23+0300
2025-03-25T16:23+0300
2025-03-25T16:23+0300
türki̇ye
ankara
odtü
ego
ankara valiliği
söğütözü
kapalı yollar
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Ankara Valiliği'nin kararıyla Ankara'da bazı metro istasyonları ve otobüs durakları saat 19.00'dan itibaren kapatılacak. Hangi metro istasyonları ve otobüs durakları kapalı?EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-hangi-yollar-kapali-alternatif-yollar-hangileri-1094796493.html
türki̇ye
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söğütözü
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ankara kapalı metro durakları, ankarada hangi metro durakları kapalı, ankarada hangi otobüs durakları kapalı, ankara kapalı yollar
ankara kapalı metro durakları, ankarada hangi metro durakları kapalı, ankarada hangi otobüs durakları kapalı, ankara kapalı yollar
Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı: Hangi metro ve otobüs duraklarından yolcu alınmayacak?
Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs durakları kapatılacak.
Ankara Valiliği'nin kararıyla Ankara'da bazı metro istasyonları ve otobüs durakları saat 19.00'dan itibaren kapatılacak.
Hangi metro istasyonları ve otobüs durakları kapalı?
EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.
Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.