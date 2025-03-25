https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ankarada-bazi-metro-ve-otobus-duraklari-kapatildi-hangi-metro-ve-otobus-duraklarindan-yolcu-1094850059.html

Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı: Hangi metro ve otobüs duraklarından yolcu alınmayacak?

Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı: Hangi metro ve otobüs duraklarından yolcu alınmayacak?

Sputnik Türkiye

Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs durakları kapatılacak. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ankara

odtü

ego

ankara valiliği

söğütözü

kapalı yollar

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Ankara Valiliği'nin kararıyla Ankara'da bazı metro istasyonları ve otobüs durakları saat 19.00'dan itibaren kapatılacak. Hangi metro istasyonları ve otobüs durakları kapalı?EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-hangi-yollar-kapali-alternatif-yollar-hangileri-1094796493.html

türki̇ye

ankara

söğütözü

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