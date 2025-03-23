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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar hangileri?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar hangileri?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T18:38+0300
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İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da hangi yollar açık? Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollar açıklandıAçıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ankarada-saat-1900dan-itibaren-bazi-otobus-ve-metro-duraklarinda-yolcu-inis-binisi-yapilamayacak-1094794813.html
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istanbulda hangi yollar kapalı, istanbul kapalı yollar, istanbulda yollar kapalı mı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar hangileri?

18:38 23.03.2025
© DHATarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© DHA
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İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da hangi yollar açık?
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

Alternatif yollar açıklandı

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.
Ankara, otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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