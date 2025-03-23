https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-hangi-yollar-kapali-alternatif-yollar-hangileri-1094796493.html

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar hangileri?

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: Hangi yollar kapalı? Alternatif yollar hangileri?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T18:38+0300

2025-03-23T18:38+0300

2025-03-23T18:38+0300

türki̇ye

galata köprüsü

atatürk köprüsü

atatürk bulvarı

i̇stanbul valiliği

kapalı yollar

saraçhane

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İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da hangi yollar açık? Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Alternatif yollar açıklandıAçıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ankarada-saat-1900dan-itibaren-bazi-otobus-ve-metro-duraklarinda-yolcu-inis-binisi-yapilamayacak-1094794813.html

türki̇ye

atatürk bulvarı

saraçhane

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