https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/66-yasinda-10-cocugunu-dogurdu-yasli-kadin-doktorlarini-bile-hayrete-dusurdu-1094854687.html
66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu: Yaşlı kadın, doktorlarını bile hayrete düşürdü
66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu: Yaşlı kadın, doktorlarını bile hayrete düşürdü
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Almanya'da Berlin Duvarı Müzesi Başkanı 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu doğurdu. Hildebrandt, sağlıklı yaşam tarzının etkisiyle bu... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T18:19+0300
2025-03-25T18:19+0300
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Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu dünyaya getirdi. Berlin Duvarı Müzesi'nin başkanı olan Hildebrandt, doğumun ardından yaptığı açıklamada, geniş bir aileye sahip olmanın mutluluğunu vurguladı. Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek, "Geniş bir aileye sahip olmak harika. Çocuklar hayatı anlamlı kılıyor" dedi. Sağlıklı yaşam tarzının kendisine bu imkanı sağladığını ifade eden Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, her gün bir saat yüzüyor, iki saat yürüyüş yapıyorum. Sigara ve alkol kullanmıyorum, hiç doğum kontrol hapı da almadım" şeklinde konuştu.Kadınlarda doğurganlığın 40 yaşından sonra belirgin şekilde azaldığı bilimsel bir gerçekken, 66 yaşında doğum yapmak tıp çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Uzmanlar, bu tür vakaların olağanüstü nadir olduğunu ve genellikle tıbbi destekle (tüp bebek veya donör yumurta) mümkün olabildiğini belirtti. Ancak Hildebrandt'ın doğal yollarla hamile kalıp kalmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sirnakta-yilin-doktoru-dolandiriciliktan-tutuklandi-hastalara-hamilesin-diyerek-parayla-kurtaj-1094486948.html
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doğum, doğum oranı, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, doğum yapmak, erken doğum, doktor, uzman doktor, mucize doktor
66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu: Yaşlı kadın, doktorlarını bile hayrete düşürdü
Almanya'da Berlin Duvarı Müzesi Başkanı 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu doğurdu. Hildebrandt, sağlıklı yaşam tarzının etkisiyle bu yaşta anne olabildiğini belirterek, geniş aile olmanın harika olduğunu söyledi. Uzmanlar ise kadınlarda doğurganlığın 40 yaşından sonra hızla düştüğünü vurguladı.
Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu dünyaya getirdi.
Berlin Duvarı Müzesi'nin başkanı olan Hildebrandt, doğumun ardından yaptığı açıklamada, geniş bir aileye sahip olmanın mutluluğunu vurguladı. Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek, "Geniş bir aileye sahip olmak harika. Çocuklar hayatı anlamlı kılıyor" dedi. Sağlıklı yaşam tarzının kendisine bu imkanı sağladığını ifade eden Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, her gün bir saat yüzüyor, iki saat yürüyüş yapıyorum. Sigara ve alkol kullanmıyorum, hiç doğum kontrol hapı da almadım" şeklinde konuştu.
Kadınlarda doğurganlığın 40 yaşından sonra belirgin şekilde azaldığı bilimsel bir gerçekken, 66 yaşında doğum yapmak tıp çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Uzmanlar, bu tür vakaların olağanüstü nadir olduğunu ve genellikle tıbbi destekle (tüp bebek veya donör yumurta) mümkün olabildiğini belirtti. Ancak Hildebrandt'ın doğal yollarla hamile kalıp kalmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.