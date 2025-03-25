https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/66-yasinda-10-cocugunu-dogurdu-yasli-kadin-doktorlarini-bile-hayrete-dusurdu-1094854687.html

66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu: Yaşlı kadın, doktorlarını bile hayrete düşürdü

66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu: Yaşlı kadın, doktorlarını bile hayrete düşürdü

Sputnik Türkiye

Almanya'da Berlin Duvarı Müzesi Başkanı 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu doğurdu. Hildebrandt, sağlıklı yaşam tarzının etkisiyle bu... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T18:19+0300

2025-03-25T18:19+0300

2025-03-25T18:19+0300

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Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, sezaryenle 10. çocuğunu dünyaya getirdi. Berlin Duvarı Müzesi'nin başkanı olan Hildebrandt, doğumun ardından yaptığı açıklamada, geniş bir aileye sahip olmanın mutluluğunu vurguladı. Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek, "Geniş bir aileye sahip olmak harika. Çocuklar hayatı anlamlı kılıyor" dedi. Sağlıklı yaşam tarzının kendisine bu imkanı sağladığını ifade eden Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, her gün bir saat yüzüyor, iki saat yürüyüş yapıyorum. Sigara ve alkol kullanmıyorum, hiç doğum kontrol hapı da almadım" şeklinde konuştu.Kadınlarda doğurganlığın 40 yaşından sonra belirgin şekilde azaldığı bilimsel bir gerçekken, 66 yaşında doğum yapmak tıp çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı. Uzmanlar, bu tür vakaların olağanüstü nadir olduğunu ve genellikle tıbbi destekle (tüp bebek veya donör yumurta) mümkün olabildiğini belirtti. Ancak Hildebrandt'ın doğal yollarla hamile kalıp kalmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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