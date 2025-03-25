https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ak-parti-gerede-ilce-baskani-mehmet-congar-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1094837573.html
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:10+0300
2025-03-25T12:10+0300
2025-03-25T12:11+0300
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AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti.Mehmet Çongar tıra arkadan çarptıD-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/osmaniyede-iki-otomobil-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1094294641.html
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ak parti gerede i̇lçe başkanı mehmet çongar trafik kazasında hayatını kaybetti, mehmet çongar, mehmet çongar ak parti
ak parti gerede i̇lçe başkanı mehmet çongar trafik kazasında hayatını kaybetti, mehmet çongar, mehmet çongar ak parti
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 25.03.2025 (güncellendi: 12:11 25.03.2025)
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti.
Mehmet Çongar tıra arkadan çarptı
D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı 14 KJ 700 plakalı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.