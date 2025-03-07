https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/osmaniyede-iki-otomobil-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1094294641.html

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk üç kişi yaralandı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T17:56+0300

2025-03-07T17:56+0300

2025-03-07T17:56+0300

türki̇ye

osmaniye

trafik kazası

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Osmaniye'de E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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türki̇ye

osmaniye

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osmaniye, trafik kazası