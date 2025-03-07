https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/osmaniyede-iki-otomobil-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1094294641.html
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk üç kişi yaralandı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T17:56+0300
2025-03-07T17:56+0300
2025-03-07T17:56+0300
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osmaniye
trafik kazası
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Osmaniye'de E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/besiktasta-rangers-taraftarinin-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-bir-tutuklama-bir-adli-kontrolle-1094267745.html
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osmaniye, trafik kazası
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk üç kişi yaralandı.
Osmaniye'de E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.