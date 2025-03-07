Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: CHP Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İmamoğlu patinaj yaptığı noktadan çıkabilmeliydi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gerçek kutlama eşitliği sağladığımız gün olacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli aylıkları artıyor mu?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
18:14
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:27
14 dk
ÖZEL HABER
TÜİK’ten istatistiklerle kadın verileri: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
18:47
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/osmaniyede-iki-otomobil-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1094294641.html
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk üç kişi yaralandı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T17:56+0300
2025-03-07T17:56+0300
türki̇ye
osmaniye
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094294485_0:5:1560:883_1920x0_80_0_0_18b00d6c602f8da64075095dc0fce746.jpg
Osmaniye'de E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/besiktasta-rangers-taraftarinin-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-bir-tutuklama-bir-adli-kontrolle-1094267745.html
türki̇ye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094294485_188:0:1372:888_1920x0_80_0_0_e38c208583d19e1da507858cb47a45a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osmaniye, trafik kazası
osmaniye, trafik kazası

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

17:56 07.03.2025
© Kadirli İtfaiyesiosmaniye kaza
osmaniye kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© Kadirli İtfaiyesi
Abone ol
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk üç kişi yaralandı.
Osmaniye'de E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Beşiktaş Polis Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş'ta Rangers taraftarının hayatını kaybetmesiyle ilgili bir tutuklama, bir adli kontrolle serbestlik kararı
Dün, 23:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала