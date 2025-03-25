https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/5i-kanser-ilaci-16-yeni-ilac-geri-odeme-listesine-eklendi-1094834513.html

5'i kanser ilacı 16 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi

5'i kanser ilacı 16 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu, beşi kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı daha geri ödeme listesine ekledi. Aile hekimlerinin reçete edebileceği geri ödeme kapsamındaki... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T10:47+0300

2025-03-25T10:47+0300

2025-03-25T10:47+0300

sağlik

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

vedat ışıkhan

ilaç

ilaç geri ödemesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olduğunu kaydetti. Aile hekimlerinin reçete edeceği ilaç sayısı da arttıAile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, ilaç, ilaç geri ödemesi