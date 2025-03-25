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5'i kanser ilacı 16 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi
5'i kanser ilacı 16 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu, beşi kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı daha geri ödeme listesine ekledi. Aile hekimlerinin reçete edebileceği geri ödeme kapsamındaki... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T10:47+0300
2025-03-25T10:47+0300
sağlik
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat ışıkhan
ilaç
ilaç geri ödemesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olduğunu kaydetti. Aile hekimlerinin reçete edeceği ilaç sayısı da arttıAile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, ilaç, ilaç geri ödemesi
sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, ilaç, ilaç geri ödemesi

5'i kanser ilacı 16 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi

10:47 25.03.2025
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, beşi kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı daha geri ödeme listesine ekledi. Aile hekimlerinin reçete edebileceği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı artırılırken birçok ilacın da rapor süresi uzatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olduğunu kaydetti.

Aile hekimlerinin reçete edeceği ilaç sayısı da arttı

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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