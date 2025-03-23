https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/emekli-bayram-ikramiyeleri-odeme-takvimi-aciklandi-sgk-duyurdu-1094784066.html
Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı: SGK duyurdu
Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı: SGK duyurdu
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 3 bin TL’lik ilk kısmı 24 Mart’ta ödenecek. SGK, ödemelerin... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T10:55+0300
2025-03-23T10:55+0300
2025-03-23T11:14+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
türkiye
emekli
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
bağ-kur
emekli bayram ikramiyesi
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Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, milyonlarca emekli gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi hesaplara yatırılması planlanan ikramiye ödemeleri, bu kez Meclis gündemindeki zam teklifi nedeniyle daha fazla merak konusu oldu.2025 yılı itibarıyla emekli bayram ikramiyesi tutarının 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması yönündeki kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye devam ederken, SGK tarafından ödemelerin önce mevcut 3 bin TL üzerinden yapılacağı, ardından fark tutarlarının ayrıca yatırılacağı açıklandı.Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?SGK, yaptığı son dakika açıklamasıyla tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi ödeme takvimini de duyurdu. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, 24 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasında ikramiyelerini alacak. Ödemelerin bayramdan önce tamamlanması, emeklilerin ekonomik olarak rahat bir bayram geçirmesi açısından kritik önem taşıyor.Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ayrı ayrı 4 bin TL ödenmesiyle birlikte 2025 yılında toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alınmış olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?2025 Ramazan Bayramı i̇kramiyesi ne zaman yatacak?SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/2025-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-kulislerdeki-tarih-ortaya-cikti-1094779576.html
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Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı: SGK duyurdu
10:55 23.03.2025 (güncellendi: 11:14 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 3 bin TL’lik ilk kısmı 24 Mart’ta ödenecek. SGK, ödemelerin tahsis numarasına göre yapılacağını duyurdu. 1.000 TL’lik fark ödemesi, yasal düzenleme sonrası ayrıca yatırılacak. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, milyonlarca emekli gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak olan emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi hesaplara yatırılması planlanan ikramiye ödemeleri, bu kez Meclis gündemindeki zam teklifi nedeniyle daha fazla merak konusu oldu.
2025 yılı itibarıyla emekli bayram ikramiyesi tutarının 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması yönündeki kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye devam ederken, SGK tarafından ödemelerin önce mevcut 3 bin TL üzerinden yapılacağı, ardından fark tutarlarının ayrıca yatırılacağı açıklandı.
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SGK, yaptığı son dakika açıklamasıyla tahsis numarasına göre emekli ikramiyesi ödeme takvimini de duyurdu. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, 24 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasında ikramiyelerini alacak. Ödemelerin bayramdan önce tamamlanması, emeklilerin ekonomik olarak rahat bir bayram geçirmesi açısından kritik önem taşıyor.
Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ayrı ayrı 4 bin TL ödenmesiyle birlikte 2025 yılında toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alınmış olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
2025 Ramazan Bayramı i̇kramiyesi ne zaman yatacak?
SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi şöyle:
Tahsis numarası 17,18,19 olanlara: 24 Mart 2025 Tahsis numarası 20,21,22 olanlara: 25 Mart 2025 Tahsis numarası 23,24,25,26 olanlara: 26 Mart 2025 Bağ-Kur (4B) emeklilerine: 27 Mart 2025 Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilere: 28 Mart 2025